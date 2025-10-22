El vestido de Melanie Griffith para la boda de su hija, Stella del Carmen: llevaba guardado en su armario desde los 90

La boda en España de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski ha sido uno de los acontecimientos más importantes de los últimos meses en el mundillo celebrity.

Antonio Banderas brindando en la boda de su hija | Gtres

Una de las cuestiones que más interés suscitaba era el vestido de la novia y los looks de sus padres. Aunque el propio sábado 18 de octubre ya se filtraron algunas imágenes del segundo vestido de Stella, no era hasta este miércoles que la revista ¡HOLA! publicaba un reportaje donde se puede ver al completo todos los detalles tanto de los estilismos como de la celebración.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski celebrando su boda | Instagram @ashnouri

La estética general de la boda era gótica y es que, la propia novia llevó un vestido "inspirado en el encaje español" con velo a juego combinado con un ramo de calas negras y las damas de honor también lucieron vestidos de encaje, en su caso, en negro.

Por ello, Melanie Griffith también siguió esta estética, pero con un dos piezas compuesto por un vestido y un abrigo-capa de estilo victoriano. Tendencia que, por otro lado, veremos este otoño en los catálogos de las tiendas.

Sin embargo, el de Melanie no fue un look comprado específicamente para la ocasión pues lo rescató de su armario. La actriz tenía guardado este outfit desde la década de los 90 y, de hecho, tal y como asegura Vanitatis, estuvo a la venta en una página web de segunda mano.

En el propio portal el look se presentaba como "conjunto propiedad personal de Melanie Griffith" y en su información aseguran que es de 1995. El vestido confeccionado en seda está firmado por la marca Oliva y la capa-abrigo de flores transparente es de Kaat Tilley. La actriz lo combinó con unos mitones que se fundían con el material del vestido y dos collares con diamantes.

Desde luego que Melanie Griffith sorprendía apostando por la moda reciclada usando un vestido de su armario de hace más de 20 años para asistir a la boda de su hija y Alex Gruszynski.