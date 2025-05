Carmen Morales, sobre cómo ha afectado la distancia a su relación con su hermana Shaila: "Ha jugado malas pasadas"

Este lunes se ha celebrado, en Madrid, la tercera edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas. Unos premios que han reunido a un gran número de compañeros del cine, la música, el teatro... Una gala con Cayetana Guillén Cuervo al frente, como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Cayetana Guillén Cuervo, en los Premios Talía | Gtres

Carmen Morales, completamente volcada en su obra de teatro, Querida Ágatha, ha hecho un descanso entre ensayo y ensayo para acudir a los Premios Talía, muy especiales para ella: "Hay galas como la de hoy para unirnos todos, los que nos vemos de vez en cuando y es muy bonito. Todos somos ganadores, aquí no hay nominados solo y premiados todos porque es nuestro día".

Carmen Morales, en los Premios Talía | Gtres

Allí, la intérprete ha hablado sobre el emotivo mensaje que recientemente le mandaba a su hermana Shaila a través de un audio mientras la cantante se encontraba en medio de una entrevista para Radiolé. Un momento muy emocionante entre las hermanas en el que demostraron el gran cariño y admiración que se tienen: "Aproveché también esos minutitos que me cedieron para decirle las verdades, lo que siento de verdad y cuánto la admiro y eso es verdad. La admiro muchísimo y creo que es un honor".

Muy sincera siempre con los medios, Carmen también ha hablado sobre los malos momentos que ha atravesado la relación con su hermana, asegurando que "la distancia" ha sido un obstáculo en determinadas ocasiones: "La distancia ha jugado a veces malas pasadas, no es que vivamos en Albacete, Madrid, sino que cuando vives a semejante distancia, con cambios de hora tan brutales, pues a veces no puedes estar. Pero bueno, lo dije desde todo el amor del mundo, o sea, si alguna vez te he fallado o te he faltado, pues perdóname y voy a hacer lo imposible por no volver a fallarte".

Carmen Morales atendiendo a la prensa | Europa Press

Unos baches que no han hecho más que fortalecer su relación y ahora están más unidas que nunca.