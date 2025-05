Carmen Morales y Shaila Dúrcal, dos hermanas que sufren por la situación de Sheila Devil: ¿desde cuándo se conocen?

"Cuando quieres a una persona, te duele verla mal", decía Carmen Morales recientemente, visiblemente afectada. La hija de Rocío Dúrcal acudía a los Premios Platino cuando fue preguntada por Sheila Devil —antes conocida como Camilo Blanes—, cuya situación personal y mediática ha generado gran preocupación. Carmen, muy seria, quiso dejar clara su postura: "Me llamó el periodista que le había hecho la entrevista y le dije que no me gustaba que le hagan preguntas ni que le atosiguen porque Camilo no está bien. Hay que respetar ese momento porque luego vienen los: ay, madre mía. Y cuando la gente está malita hay que tener muchísimo cuidado".

Estas declaraciones nos dejaron ver que entre las hermanas Morales y Sheila hay un vínculo especial. Empatizar tanto es el reflejo de un vínculo que viene de la infancia. Aunque en la actualidad no mantengan una relación cercana, las hijas de Rocío Dúrcal guardan un afecto especial por Sheila, fruto de una amistad que nació cuando eran niñas.

Una amistad de toda la vida

Durante su infancia en Torrelodones, ambas familias —la de Camilo Sesto y la de Rocío Dúrcal y Junior— mantenían una relación cercana. En ese contexto, Carmen, Shaila y Camilo Jr. (hoy Sheila Devil) compartieron muchos momentos. No eran simplemente conocidos: se criaron juntos.

"Nos hemos criado juntos prácticamente, yendo a casa de Camilo y tal, y las veces que han venido a casa... Y creo que con eso me quedo", decía Shaila Dúrcal en una reciente entrevista. "Esos son los recuerdos que yo me llevo de siempre, de haber pasado unas etapas maravillosas. Ahora, en la vida de mayores, nos hemos alejado mucho, pero siempre la llevo en mi corazón, y la quiero mucho".

Rocío Dúrcal junto a sus hijos Carmen, Shaila y Antonio durante un acto público | Gtres

Un cariño que sigue presente

Aunque el paso del tiempo y las circunstancias personales hayan distanciado a Sheila del entorno que la vio crecer, el cariño entre ellas nunca desapareció del todo. Por eso, tanto Shaila como Carmen han mostrado en público su preocupación y afecto ante los problemas que está atravesando quien un día fue como una hermana más.

En una entrevista reciente, Sheila sorprendió al referirse a Rocío Dúrcal como su madre, unas palabras que generaron polémica. Sin embargo, Carmen optó por no alimentar la controversia y pidió respeto.

El respeto por el pasado compartido

"Ha sido una persona que ha sido importante en mi vida, porque son una extensión de la familia", añadía Shaila a Europa Press. "Pobrecita, está pasando una etapa que solamente ella comprende". Con estas palabras, la cantante resumía el sentimiento que comparten ambas hermanas: el de no juzgar, sino acompañar desde la distancia, con respeto y cariño.

Carmen y Shaila lo tienen claro: su historia con Sheila es parte de su vida, y verla sufrir les duele.