Carmen Morales, preocupada por Sheila Devil tras afirmar que Rocío Dúrcal es su madre: "Deseo que se ponga bien"

La preocupación por Sheila Devil, anteriormente conocida como Camilo Blanes, sigue creciendo. La hija de Camilo Sesto atraviesa momentos muy difíciles, y ahora ha sido Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, quien ha querido pronunciarse sobre su situación.

Camilo Blanes | Gtres

Durante un encuentro con la prensa en los Premios Platino, Carmen ha querido aclarar las polémicas declaraciones de Sheila, quien en una reciente entrevista aseguró que Rocío Dúrcal era su madre.

"Me llamó el periodista que le había hecho la entrevista y le dije que no me gustaba que le hagan preguntas ni que le atosiguen porque Camilo no está bien", ha explicado Carmen, muy seria. "Hay que respetar ese momento porque luego vienen los: ay, madre mía. Y cuando la gente está malita hay que tener muchísimo cuidado", ha añadido.

Carmen Morales | Gtres

Sobre la afirmación de Sheila asegurando ser hija de Rocío Dúrcal, Carmen ha explicado con comprensión: "Que dijera eso es porque siempre ha querido mucho a mi madre. Mi madre ha estado mucho con él en Miami, mi hermana también... han estado muchísimo tiempo juntos, incluso creciendo juntos. Nos queríamos y nos queremos mucho". También ha recordado que Camilo Sesto "adoraba a mi madre", por lo que no le sorprende que, en su estado actual, Sheila haya podido decir algo así.

Carmen ha pedido comprensión y respeto hacia Sheila Devil en estos momentos tan delicados: "No está bien con su madre y no está bien que ahora se esté sacando ese tema. Hay que intentar ayudarle, no hacer daño sacándolo a la luz, en un momento en el que claramente se le ha ido un poco la olla".

Al ser preguntada por cómo se siente al ver así a Sheila, Carmen no ha ocultado su tristeza: "Se me encoge el corazón, claro. Cuando quieres a una persona, te duele verla mal". Carmen ha querido terminar enviando un mensaje positivo: "Yo solo deseo que se ponga bien. Y estamos aquí para lo que necesite, eso por supuesto".

Carmen Morales | Gtres

Además, Carmen Morales también ha querido dedicar unas palabras a su hermana, Shaila Dúrcal, a quien se nota que admira profundamente. Carmen ha explicado que su hermana ha presentado recientemente una nueva versión de La Gata y ha confesado haberse emocionado al escucharla cantar. Además, ha adelantado que este jueves arranca en Las Matas su gira de verano y que piensa acudir a todos los conciertos que le pillen cerca para apoyarla.

Shaila Dúrcal, en la presentación del disco de Lorena Gómez | Gtres

La situación de Sheila Devil comenzó a agravarse desde el fallecimiento de su padre, Camilo Sesto, en 2019. La herencia que recibió, valorada en unos dos millones de euros, además de una mansión en Torrelodones y otros bienes, parece estar desapareciendo rápidamente. A través de sus redes sociales, se ha podido ver el estado de abandono de la casa que heredó, alimentando la preocupación por su estado de salud y su situación económica.

Su madre, Lourdes Ornelas, ha hablado en varias ocasiones del infierno que está viviendo, explicando su impotencia ante la caída de su hija en las adicciones. Aunque quiere ayudarla, no puede hacer nada porque Sheila es mayor de edad y, legalmente, no puede intervenir en sus decisiones.

No es la primera vez que Carmen Morales y su hermana Shaila Dúrcal muestran públicamente su preocupación. Hace algunas semanas, ambas se pronunciaron tras las declaraciones de Sheila en las que afirmaba ser hija de Rocío Dúrcal. "No hay que darle importancia, porque es una tontería comparada con la gravedad de su situación", afirmaban entonces.

Shaila Dúrcal y Carmen Morales se despiden de Concha Velasco | Europa Press

La relación entre las familias siempre ha sido muy cercana. Se criaron juntos en Torrelodones, siendo prácticamente vecinos. "Nos hemos criado juntos, pasando etapas maravillosas, y aunque con los años nos hemos distanciado, siempre la llevamos en el corazón", explicó Shaila en su momento.

Ambas hermanas han dejado claro que consideran a Sheila parte de su familia y que, pese a todo, siguen teniéndole un gran cariño.