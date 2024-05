Carmen Lomana revela por qué quiere parar su polémica con Isabel Preysler: "Como no responde es muy aburrido"

Carmen Lomana asistía este viernes a la corrida de toros que se celebró en la plaza de Las Ventas. Después de la polémica que se originó con Isabel Preysler hace unos días, cuando la criticó por su nueva faceta de influencer, esta vez nos hemos encontrado con la negativa de la colaboradora de televisión a seguir alimentando la polémica. Y todo tiene un porqué.

"No volveré a hablar de Isabel Preysler porque como ella no responde es muy aburrido. No tengo por qué discutir", confesó, dejando claro que su disputa con la madre de Tamara Falcó termina ya porque la socialité no quiere meterse en guerras mediáticas.

"He venido para ver a Roca Rey", comentaba a su llegada, pero enseguida, al mencionarle que a lo mejor se podría encontrar con la Preysler, huía: "Es que no la conozco, no sé quién es ya".

Isabel Preysler | Gtres

Como acostumbra, unas declaraciones cargadas de ironía de las que anteriormente compañeros como Boris Izaguirre ya intentaron poner paz.

Mientras, Isabel Preysler y su círculo cercano prefieren mantenerse al margen y hacer caso omiso a sus palabras.