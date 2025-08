María Castro habla de los cinco abortos que ha sufrido y cómo se lo ha contado a su hija mayor de 9 años

La actriz gallega María Castro, conocida por su cercanía con el público y su activa presencia en redes sociales, ha emocionado a sus seguidores con una revelación íntima y valiente. A través de un reel de Instagram, la actriz ha compartido cómo ella y su marido, José Manuel Villalba, decidieron contarle a su hija Maia que, antes de su nacimiento, "cinco estrellas Villalba Castro podrían haber sido corazones, pero eligieron brillar en el cielo": cinco embarazos que, por desgracia, no llegaron a término.

María Castro y su marido José Manuel presentando a su hija Olivia | Gtres

No fue fácil contárselo a la primogénita, y parece ser que Olivia y Emma, nacidas en 2020 y 2024, aún no saben nada. Según María, Maia, de 9 años, es una niña muy sensible, por lo que la actriz ha recalcado que esperaron el momento adecuado para hablar con ella, respetando su madurez y preparándose para contestar a sus posibles preguntas "porque ella es así: quiere saber, hasta el final!".

En su testimonio, la intérprete profundiza sobre la causa de sus pérdidas: una defensa inmunológica que hacía que su cuerpo rechazara los embriones. Algo que, si hubiera sabido antes, les hubiera ayudado a entender mejor la situación, e incluso a normalizarla. Confesaba que le dijeran hasta en cinco ocasiones "no hay latido" fueron demasiado para ellos, subrayando la importancia de recibir información médica a tiempo y también de visibilizar este tipo de duelos tan silenciados.

En su mensaje, destaca la necesidad de normalizar estos temas tabú con la sociedad, para que quienes los sufren se sientan más acompañados en el proceso "compartirlo cuando nos ocurre nos hace sentir menos desgraciados… e incluso nos puede ayudar a tener pistas, de por qué nos ha podido pasar a nosotros, o si de simplemente fue fruto de la mala suerte".

Un gesto lleno de amor, respeto y visibilización con el que María refuerza el diálogo familiar para que su hija Maia comprenda su duelo a través de la empatía. Pero sobre todo, con el que decide acompañar a las familias que estén pasando por lo mismo, normalizando una situación hoy en día todavía tan silenciada, a través de su propia experiencia.