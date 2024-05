Carmen Lomana, con boxer de Stradivarius de 15,99 euros: "Lo acaban de lanzar como lo más"

Carmen Lomana ha vuelto a presumir de estilo en la premiere de Disco, Ibiza, Locomía que se celebraba este jueves en el Teatro Capitol de Madrid. Un film, producido por Atresmedia Cine, protagonizado por Blanca Suárez, Alberto Amman, Jaime Lorente y Alejandro Speitzer.

Allí, la tertuliana ha vuelto a demostrar que ninguna edad es tope para seguir las tendencias y atreverse con ellas. Y más si sabes llevarlo con tanto estilo como ella...

Carmen Lomana posa ante los medios | Gtres

Lomana ha sorprendido a los medios posando en el photocall de la premiere con unos boxer de rayas blancas y azules de 15,99 euros, una colaboración de Stradivairus y Hand Over: "Lo acaban de lanzar en Stradivarius como lo más. Y yo ya me los he comprado". "Le he quitado los boxers a mi chico", bromea con la prensa cuando le preguntan por su look.

El look de Carmen Lomana | Gtres

Unos boxer que ha sabido combinar de forma muy acertada con una camiseta lencera tipo seda y una elegante americana blanca.

Carmen Lomana, en la premiere de Disco, Ibiza, Locomía | Gtres

Un look que ha completado con tacones azules y bolso de Hermès.

Los zapatos de Carmen Lomana | Gtres

El bolso de Hermès de Carmen Lomana | Gtres

Una tendencia que ya hemos visto a otras influencers como Alexandra Pereira, Marta Riumbau o Dulceida, entre otras.