Carmen Lomana, sobre la nueva faceta de influencer de Isabel Preysler: "Ha llegado un poco tarde la modernidad"

Como seguidora incondicional de la ópera, Carmen Lomana no se quiso perder el último estreno de Tenorio en el Teatro Real de Madrid al que acudió derrochando elegancia con un conjunto de dos piezas bicolor de Dior en blanco y negro. Siempre muy natural y sincera con sus declaraciones, la colaboradora de televisión aprovechó para defender el paso de Nebulossa por el festival de Eurovisión a pesar de su puesto 22: "A mí me gusta, simplemente por ser España ya me gustan, ya son mis favoritos".

Carmen Lomana, en el Teatro Real | Gtres

Conocedora de las críticas que ha recibido tanto la canción como sus intérpretes, Carmen sentenció: "Creo que lo hicieron muy bien, es una canción muy festivalera, con mucho ritmo, con una letra con mensaje donde se reivindica que a las mujeres no tienen por qué llamarlas zorras por todo, por muchos motivos me gusta".

Siempre a la última en cuanto a los estilismos y últimas tendencias se refiere, Carmen opinó sobre la nueva faceta de Isabel Preysler como influencer tras participar en la última campaña publicitaria de unas gafas de sol junto a otras famosas influencers: "Yo tengo cantidad de gafas, esto es como antiguo, hace como cuatro o cinco años que yo llevo haciendo publicidad de gafas". Muy sincera, Carmen cree que la reina de corazones ha llegado un poco tarde al mundo de Instagram: "Me parece muy bien, que se debe aburrir, que necesitará toda esta historia, pero ha llegado un poco tarde la modernidad".

Carmen Lomana, en Madrid posando para la prensa | Gtres

Una vez más, Carmen se mostró así de sincera dando su opinión sobre la nueva imagen modernizada de Preysler: "Llega tarde a mover Instagram, tienes que ser muy activa, divertida, aguantar a los haters, todo esto pero con sentido del humor. Yo ya estoy en Tik Tok pero no tengo tiempo, no me llega la vida, voy derrapando por la vida".