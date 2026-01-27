Conocida por no morderse la lengua cuando se trata de asuntos de actualidad, Carmen Lomana ha vuelto a dar su opinión, esta vez sobre la controversia generada por el libro que Iñaki Urdangarin publicará el próximo 12 de febrero.

A su llegada al Teatro Real, la empresaria fue tajante cuando las cámara de Europa Press le preguntaban por el tema y dejaba claro que, desde su punto de vista, lo más acertado para él sería quedarse "en su casa y callado, estaría muchísimo mejor".

Carmen Lomana contestanto a la prensa | Europa Press

Carmen Lomana se mostraba totalmente contraria a la decisión del ex Duque de Palma de relatar su vida y su vínculo con la Familia Real. Considera que, tras su implicación en el caso Nóos, no se encuentra en una posición adecuada para dar explicaciones ni hacer declaraciones públicas. Para ella, la publicación del libro es un error y tiraba de ironía diciendo que, si actualmente se dedica a asesorar a empresas, podría limitarse a ese ámbito sin involucrar de nuevo a familia real en polémicas innecesarias.

"Creo que este es un horror, en mi opinión, pero como no quiero hablar porque soy la única que digo las cosas que pienso y creo que está asesorando empresas, podría asesorar cómo pegar un braguetazo y forrarse y meter a la familia real en un lío", aseguraba.

Iñaki Urdangarin | Gtres

Aunque se rumorea que Urdangarin hablará de forma respetuosa sobre su exmujer, la infanta Cristina, Carmen insiste en que lo mejor sería no pronunciarse sobre la madre de sus hijos. "No me hagáis hablar, pues eso, si está tan feliz, cállate. ¿Por qué no te callas? como diría tu suegro", zanjaba con tono irónico.