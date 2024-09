José Manuel Díaz-Patón, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, carga contra Carmen Lomana y le hace una advertencia

Ha comenzado la Semana de la Moda de Madrid y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha sido una de las primeras en subir sus diseños a la pasarela.

Ágatha Ruiz de la Prada, en la MBFWM | Gtres

Un desfile donde el front row ha estado repleto de rostros conocidos, entre los que se encontraba uno de sus mayores apoyos, su novio José Manuel Díaz-Patón.

José Manuel Díaz-Patón, novio de Ágatha Ruiz de la Prada | Gtres

El abogado, siempre muy amable y cercano con la prensa, ha contado que incluso se había salido de un juicio en el que estaba trabajando para poder asistir al desfile y apoyar así a su pareja: "Tenía un juicio, ya sabes que soy abogado, y me lo está haciendo un compañero para venir al desfile".

Tan sincero como Ágatha, José Manuel no ha dudado en pronunciarse sobre los duros ataques que han recibido tanto él como la diseñadora por parte de Carmen Lomana. Duras críticas a las que ambos no han dudado en enfrentarse, y aunque ahora parece que la cosa está más calmada, el letrado ha opinado duramente de la socialité: "Yo nunca he opinado sobre ella, yo solo opiné una vez cuando ella se metió conmigo, si ella no se mete conmigo yo no me meto con ella. Lo que pasa es que yo creo que ella se gana la vida metiéndose con la gente". Y continúa: "Hay personas que cavan zanjas, hay personas que dan clases de solfeo, y ella se gana la vida metiéndose con la gente, yo que sé. No hace nada más que meterse con la gente".

Carmen Lomana | Europa Press

Y termina mandándole una seria advertencia: "Si se vuelve a meter conmigo le diré otra cosa que le va a sentar peor". ¿Responderá Lomana a estas declaraciones? Parece que estamos ante un nuevo cruce de acusaciones...