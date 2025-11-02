Carmen Lomana carga contra Isabel Preysler y sus memorias: "Creo que conozco su vida bastante bien"

Las memorias de Isabel Preysler, tituladas Mi verdadera historia, han causado un auténtico revuelo en la actualidad del corazón español, llenando titulares y generando un amplio debate mediático. En este libro, la socialité repasa los episodios más importantes de su vida, desde sus matrimonios con figuras como Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, hasta revelaciones sobre aspectos íntimos de su vida privada, incluidas cartas de amor y detalles sobre sus operaciones estéticas.

Isabel Preysler presenta 'Mi verdadera historia', su libro de memorias | EUROPAPRESS

El lanzamiento ha levantado fuerte polémica tanto por la exposición de contenido personal como por la autenticidad de la propia narración, e incluso se han puesto en duda algunos aspectos de la autoría del libro. En este contexto, la relación entre Isabel Preysler y Carmen Lomana atraviesa un momento tenso y cargado de recelos. En los últimos tiempos, colaboradora de televisión se ha caracterizado por una actitud crítica y de cierto distanciamiento respecto con la reina de corazones, llegando a acusarla en público de valerse de su vida privada para generar titulares.

En unas declaraciones recientes, Carmen sentenció con ironía la trascendencia de las memorias: "Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Y eso es un terremoto informativo?". La empresaria dejó claro que no siente interés por el libro.

"No, no me las voy a leer porque yo creo que conozco su vida bastante bien. Bastante bien. Entonces no me produce curiosidad. Creo que me produces más curiosidad tú", afirmó, restando importancia y cierto aire de sarcasmo al revuelo provocado por la autobiografía.

Carmen Lomana | Europa Press

Lomana subrayó, además, que "si nos sabemos ya su vida en memoria, ¿no?", enfatizando que la vida de Preysler ha sido suficientemente conocida a lo largo de los años a través de los medios y sus propias apariciones.

Con estas palabras, Carmen Lomana, fiel a su estilo directo y sin filtros, reaviva la polémica en torno al libro y refuerza el distanciamiento entre ambas figuras del panorama social español, aportando su toque crítico al debate abierto sobre la autenticidad y relevancia de las memorias de Isabel Preysler.