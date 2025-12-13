Carlos III habla sobre su tratamiento contra el cáncer y da una emotiva actualización: "Puede ser abrumador"

Carlos III ha actualizado su estado de salud a través de un mensaje a la nación publicado por el Palacio de Buckingham y que puedes ver en el vídeo de arriba.

El rey de Inglaterra ha asegurado que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer para el próximo año gracias a distintos factores, como la detección temprana de la enfermedad, la rápida intervención del sistema sanitario y el cumplimiento de las recomendaciones médicas.

Un mensaje con el que ha sorprendido a toda la ciudadanía, pues desde que se anunció su enfermedad, apenas había hablado sobre ella ni se conocían más detalles.

El rey Carlos III | Gtres

"Esta es una época en la que pensamos en celebrar con nuestros amigos y familiares en medio de este período festivo. Solo quería pedirles que hoy se unan a mí para encontrar un lugar especial en sus corazones, mentes y oraciones para los cientos de miles de personas en todo el Reino Unido que reciben un diagnóstico de cáncer cada año, y para los millones más que los aman y cuidan", ha comenzado diciendo.

"Sé por experiencia propia que un diagnóstico de cáncer puede ser abrumador", ha señalado. "Hoy puedo compartir la buena noticia de que gracias al diagnóstico temprano, la intervención efectiva y el cumplimiento de las recomendaciones médicas, mi propio cronograma de tratamiento contra el cáncer se verá reducido en el próximo año", ha explicado el monarca.

También se ha mostrado "conmovido" por "los especialistas, las enfermeras, los investigadores y los voluntarios que trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas". Eso sí, afirmaba que hay algo que le ha preocupado profundamente: "Al menos 9 millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer disponibles".

En este sentido, ha resaltado que es consciente él mismo de la "diferencia" de detectar pronto el cáncer. "Esto me ha permitido seguir llevando una vida plena y activa, incluso durante el tratamiento", ha aseverado el monarca.

Carlos III de Inglaterra | Gtres

"Como he observado antes, los momentos más oscuros de la enfermedad pueden iluminarse con la mayor compasión. Pero la compasión debe ir acompañada de acción", ha añadido.

No obstante, el monarca de 77 años nunca ha aclarado el tipo de cáncer que padece desde febrero de 2024, aunque, al igual que Kate Middleton, parece que el tratamiento ha surtido efecto y se recuepera favorablemente.