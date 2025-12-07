Inmaculada Casal, sobre cómo se encuentra María del Monte por el juicio contra Antonio Tejado: "No estamos bien"

Inmaculada Casal ha roto su habitual discreción para contar cómo está viviendo, junto a María del Monte, el complicado momento familiar y judicial que atraviesan por el próximo juicio contra Antonio Tejado, sobrino de la artista.

María del Monte e Inmaculada Casal, en Sevilla | Gtres

La periodista ha reconocido a Europa Press que la situación les pesa anímicamente: "Bueno, no es algo agradable, no estamos bien, pero bueno, a esperar, que es lo que hay que hacer". Aun así, ha sostenido una postura firme y serena y ha asegurado que confían "en la Justicia y en la presunción de inocencia de todo el mundo".

Preguntada por las recientes declaraciones de Chayo Mohedano sobre cómo fue su relación con Tejado, ha evitado alimentar la polémica: "Cada uno cuenta la historia como le viene, yo lo respeto, me parece muy bien y nosotros, ya te digo, a esperar lo que diga la Justicia".

Inmaculada Casal | Europa Press

Pese al proceso judicial abierto y al clima emocional tan delicado, su plan es refugiarse en la familia y vivir estas fiestas con la máxima calma posible.

Antonio Tejado fue acusado como presunto autor intelectual del robo con violencia que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su hogar. La Fiscalía ha llegado a pedir hasta 30 años de cárcel y 28 por parte de la acusación particular, siéndole impuesta una fianza de 639.000 euros.