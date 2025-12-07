EN VILO
Inmaculada Casal, sobre cómo se encuentra María del Monte por el juicio contra Antonio Tejado: "No estamos bien"
Antonio Tejado se sentará frente al juez en los próximos meses por el violento robo en casa de su tía, María del Monte, acusado de ser presunto autor intelectual. Inmaculada Casal ha hablado sobre cómo se encuentra su pareja.
Publicidad
Inmaculada Casal ha roto su habitual discreción para contar cómo está viviendo, junto a María del Monte, el complicado momento familiar y judicial que atraviesan por el próximo juicio contra Antonio Tejado, sobrino de la artista.
La periodista ha reconocido a Europa Press que la situación les pesa anímicamente: "Bueno, no es algo agradable, no estamos bien, pero bueno, a esperar, que es lo que hay que hacer". Aun así, ha sostenido una postura firme y serena y ha asegurado que confían "en la Justicia y en la presunción de inocencia de todo el mundo".
Preguntada por las recientes declaraciones de Chayo Mohedano sobre cómo fue su relación con Tejado, ha evitado alimentar la polémica: "Cada uno cuenta la historia como le viene, yo lo respeto, me parece muy bien y nosotros, ya te digo, a esperar lo que diga la Justicia".
Pese al proceso judicial abierto y al clima emocional tan delicado, su plan es refugiarse en la familia y vivir estas fiestas con la máxima calma posible.
Antonio Tejado fue acusado como presunto autor intelectual del robo con violencia que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su hogar. La Fiscalía ha llegado a pedir hasta 30 años de cárcel y 28 por parte de la acusación particular, siéndole impuesta una fianza de 639.000 euros.
Más Celebrities
Publicidad