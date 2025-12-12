Beatriz Rico, emocionada por la vuelta de su hijo por Navidad: "Estoy súper nerviosa, hace meses que no le veo"

Beatriz Rico acudirá el próximo 27 de diciembre al partido solidario a favor de la Fundación Theodora, un encuentro en el que participan numerosos rostros conocidos. Minutos antes de hablar sobre el evento, la actriz abrió su lado más íntimo y confesó la enorme emoción que siente por un motivo muy personal: la llegada de su hijo Marco por Navidad.

Marco trabaja y reside en Ámsterdam desde hace casi dos años, y Rico reconoce que está viviendo estas semanas con una mezcla de nervios, ilusión y ternura. "Estoy súper nerviosa", reconoce la actriz.

Beatriz Rico en la presentación del partido solidario del 27 de diciembre | Gtres

Amor de madre

Su hijo regresa a casa por las fiestas tras meses sin verse, algo que la actriz afronta con el entusiasmo de una madre a la que la distancia le pesa, pero que entiende el camino profesional que él ha elegido.

"Desde hace casi dos años mi hijo trabaja y vive en Ámsterdam. Entonces viene la semana que viene a pasar las navidades aquí. Yo solamente estoy pensando que voy a pasar las navidades con él, porque hace meses que no le veo".

Sin duda alguna, será un reencuentro que definirá sus fiestas de este año y que convertirá los días previos en una cuenta atrás cargada de sentimientos.

Beatriz Rico | Gtres

Una madre muy navideña

La actriz confiesa que siempre ha sido una apasionada de la Navidad, pero la ausencia de su hijo le ha dado a estas fechas un significado todavía más profundo: "Estas fiestas a mí me encantan. Sé que hay mucha gente que dice que no le gustan las Navidades, que si son muy ñoñas…".

Añade que hay gente "que les recuerdan a seres queridos que no están, como todos, pero yo siempre he sido muy navideña. Me gusta lo de las luces, que haya mucha gente… Es una oportunidad para juntarte con gente y personas que si no, durante el año, nunca ves. Yo soy muy pro navideña y desde que tengo el crío fuera, más".

El regreso de Marco hace que todas estas Navidades en que su pequeño está lejos de casa, tengan, para ella, un valor especial. No solo es una época que disfruta, sino el momento en que vuelve a sentirse cerca de él.

Beatriz Rico | Gtres

El salto de Marco a Ámsterdam

Beatriz explica que su hijo estudió Marketing y Publicidad y que, aunque estaba viviendo en España, un día decidió que necesitaba dar un paso adelante e independizarse, aunque eso implicara mudarse a otro país.

"Está trabajando. Bueno, estaba aquí trabajando y un día llegó a casa y dijo: Mira mamá, a mí no me importa trabajar 8, 10, 12 horas, pero por lo menos que me pueda independizar", explica Beatriz.

Un deseo de crecimiento personal y profesional que ella entendió y apoyó, aunque eso supusiera poner miles de kilómetros por medio.

Beatriz Rico | Gtres

"Es culpa mía"

Entre risas y nostalgia, la actriz reconoce que quizá ella misma sembró en su hijo la semilla de su vida actual en los Países Bajos: "Yo me siento un poco culpable en el sentido de que desde que él era muy pequeñito yo le llevaba unos días a mi ciudad favorita después de Gijón, que es Ámsterdam".

La actriz explica que "Marco flipaba con Ámsterdam y en el momento en que él se planteó trabajar fuera, lo primero que buscó fue en Países Bajos y ahí está". Rico reconoce que "yo digo que es culpa mía, pero está bien, porque está lejos, se le echa de menos, pero mientras esté feliz, yo estoy feliz también".

Así pues, la madre de familia deja claro que para ella lo importante es que él viva una vida plena. La distancia duele, pero el orgullo compensa.

Beatriz Rico | Gtres

Muy orgullosa

La actriz no duda ni un segundo cuando habla de su hijo. "Orgullosa, privilegiada y con un hijo que no me merezco porque es muy bueno", asegura ante la prensa, dejando claro que Marco es, para ella, su mayor logro y su mayor felicidad.

Y es que ninguna cita pública ni el brillo de una alfombra roja, puede igualar la emoción que Beatriz Rico vivirá estas Navidades: volver a abrazar a su hijo después de muchos meses separados. Un reencuentro que eclipsa cualquier otro compromiso y que llena a la actriz de una ilusión que no cabe en el pecho.