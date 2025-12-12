El truco de Jordi Cruz para que las galletas no se ablanden en el tarro de cristal

¡Qué buenas están las galletas! Tanto sirven para un desayuno o una merienda como para picar algo cuando tienes el gusanillo. Son un capricho dulce que siempre viene bien tener a mano y son un acompañamiento perfecto para un café o un vaso de leche. Además, gustan a todo el mundo y son ideales para llevar en un táper al colegio o al trabajo.

Forman parte de ese grupo de dulces que aceptan múltiples combinaciones y podemos encontrar variedades para todos los gustos: las clásicas de mantequilla, con trocitos de chocolate, con canela, con frutos secos, avena... Sea cual sea tu preferida, hay una cosa que tienen en común todas ellas: ¡deben estar crujientes! Aun así, puede pasar que por muy bien guardadas que estén, con el paso de los días, queden blandas. Para evitar a toda costa que eso suceda, hay un truco que nos enseña Jordi Cruz, chef del restaurante Abac, en Barcelona, con tres estrellas Michelin.

Galletas y un vaso de leche | Unsplash

El truco de Jordi Cruz para mantener las galletas crujientes

Si guardas las galletas en un bote de cristal o en uno similar al que aparece en el vídeo, toma nota del "truco más sencillo del mundo" que sugiere el chef para mantenerlas crujientes durante unos cuantos días. Solo tienes que poner un trozo de pan encima de las galletas y cerrar bien el recipiente.

¿Por qué un trozo de pan? Jordi explica que "el pan absorbe mucho antes la humedad que la galleta" y "siempre va a ser el receptor de la humedad en el bote". Por lo tanto, al ponerlo encima de todo, va a protegerlas y van a durar crujientes "un montón de tiempo".

¿Cómo hacer galletas sin gluten?

Como hemos comentado, las galletas suelen triunfar ya seas adulto o niño. Por eso, para que todos puedan disfrutarlas, os dejamos una receta para hacer galletas sin gluten.

Para hacer entre 12 y 16 galletas, vas a necesitar estos ingredientes:

180 g de harina sin gluten

Media cucharadita de bicarbonato de sodio

110 g de mantequilla

100 g de azúcar blanco

100 g de azúcar moreno

1 huevo grande

1 cucharadita de extracto de vainilla

Sal

Trocitos de chocolate (opcional)

Y este es el paso a paso:

1. Para empezar, precalienta el horno a 180 °C y pon papel de horno en la bandeja.

2. Mezcla en un bol la harina sin gluten, el bicarbonato de sodio y la sal.

3. En otro bol, pon la mantequilla con el azúcar blanco y el moreno, y bátelo hasta que quede una mezcla homogénea.

4. Luego, en este bol añade el huevo y la vainilla, y vuelve a mezclar.

5. A continuación, añade poco a poco los ingredientes del primer bol y remueve hasta que quede todo bien integrado.

6. Ahora es el momento de dar forma a las galletas y colocarlas en la bandeja, dejando espacio suficiente entre ellas.

7. Hornéalas unos 10 minutos o hasta que veas los bordes dorados.

8. Por último, ten un poco de paciencia y deja que se enfríen 5 minutos antes de comerlas.