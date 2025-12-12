Los peinados de las influencers para los Premios Ídolo 2025 que vas a querer copiar para Navidad

Ayer por la noche, día 11 de diciembre, se celebraron en Madrid los Premios Ídolo, una edición de galardones organizada por Dulceida que premia a los creadores de contenido más influyentes del año por categorías.

En la alfombra roja del evento desfilaron muchos rostros conocidos, como Anabel Pantoja, Paula Gonu, Fabiana Sevillano, Anita Matamoros o Lola Lolita. Los looks, que seguían la temática del cielo, fueron impresionantes, aunque lo que más destacó fueron los peinados.

Y es que las influencers presentes en los Premios Ídolo lucieron unos recogidos ideales que pueden servir de inspiración para estas fiestas navideñas que están a la vuelta de la esquina. Es por eso que, en este artículo, te traemos algunas ideas que llevaron nuestras influencers favoritas.

El pelo suelto de Violeta Mangriñán y Fabiana Sevillano

La influencer valenciana Violeta Mangriñán apostó por llevar el pelo suelto, dando protagonismo a su gran melena. Para ello, su peluquera Lucía Vilamalla, explica que "luce una melena suelta con unas maxi ondas realizadas con la tenacilla".

Violeta Mangriñán | Gtres

Y, además de haberle aplicado un sérum al pelo para crear un efecto más brillante y elegante, Vilamalla comenta que "Violeta presenta una raya lateral, consiguiendo un efecto realmente glamuroso".

A diferencia de la reina del matcha, Fabiana Sevillano, quien también lució unas maxi ondas del estilista David Peláez, estas fueron realizadas con una plancha de pelo. El experto relata que también se usaron productos para dar brillo y proporcionar un efecto sedoso.

Fabiana Sevillano | Gtres

El semi recogido de Laura Escanes

Laura Escanes, para esta ocasión tan especial en la cual ha ganado el Premio Especial del Jurado, decidió decantarse por un semi recogido que no le sacara protagonismo a su espectacular vestido.

Laura Escanes | Gtres

Belén Casado, la artista del peinado de la influencer, lo describe como "un semi recogido texturizado protagonizado por unas ondas suaves". Además, relata que "se ha aplicado texturizador curly para lograr mayor volumen y movimiento".

Anna Padilla con la melena suelta

La hija de Paz Padilla lució "un cabello suelto con ondas muy rotas y texturizadas", explica Sandro Nonna, el responsable del resultado.

Anna Ferrer Padilla | Gtres

Además, "se ha aplicado aceite como paso previo para lograr un mayor brillo y presencia del cabello para mejorar la apariencia del peinado", relata el experto. Y, al igual que a Escanes, se usó texturizador curly "para lograr esa textura del cabello tan característica de este peinado".

Anita Matamoros con un recogido total

"Anita luce un messy luxe updo", cuenta María Nebrera, la peluquera que lo ha realizado. Es un recogido caracterizado por ser elegante pero, a la vez, desenfadado. Está "protagonizado por una onda muy rota y texturizada", remata la experta.

Anita Matamoros | Gtres

Previamente, la melena de la influencer fue preparada con productos para elevar la raíz y aportar cuerpo y definición al peinado. Además, Nebrera también usó un sellador para mantener el acabado pulido y natural durante toda la noche.

Aitana Soriano en el equipo de los semi recogidos

La joven influencer contó con el mismo estilista de pelo que Anna Padilla, el profesional Sandro Nonna. "Aitana luce un semi recogido rodeado de unas ondas soft desenfadadas con mucha textura", contextualiza.

Aitana Soriano | Gtres

"En un principio, en la melena se ha utilizado un secador para lograr un mayor volumen, y, posteriormente, el cabello se ha trabajado con un rizador", explica Nonna. Finalmente, "se ha aplicado el texturizador por todo el pelo".

Elena Gortari con un clean look

La influencer sevillana fue peinada por Sonia Marina, quien explica que "Elena luce un moño estilo bailarina, el cual se ha conseguido alisando el pelo, consiguiendo así mayor pulido y brillo en la melena".

Elena Gortari | Gtres

"Para el recogido se ha utilizado un cepillo, logrando así un resultado impecable, y se ha finalizado aplicando laca", así se aseguró que el peinado aguantara toda la noche.

Después de este despliegue de peinados que lucieron las influencers en los Premios Ídolo 2025, seguro que ya tienes nuevas ideas e inspiración para brillar en las fiestas de Navidad de este año.