Tana Rivera, incrédula por una broma de Rochi Laffón: "Me la vas a pagar"

Diciembre es, para muchos, un mes mágico y especial gracias a la Navidad, que viene cargada de encuentros familiares, regalos y luces por todas partes. Asimismo, es también el mes del Día de los Inocentes, una fecha reservada para los más bromistas. Aunque esta jornada todavía no ha llegado, parece que Rocío Laffón -Rochi- se ha avanzado y, en su perfil de TikTok, en el que acumula casi 8.000 seguidores, ha compartido un vídeo corto en el que la destinataria de la broma es su gran amiga, Tana Rivera.

Seguro que estaba convencida de que reaccionaria con humor, sin embargo, la primera reacción de Tana es la de estar visiblemente molesta (incluso un poco cabreada) por lo que le está contando su amiga, dejando entrever que hay ciertos límites que no está dispuesta a cruzar. Y es que, aunque ambas han compartido miles de risas y momentos divertidos y de complicidad, Tana tiene claro que con algunas cosas no se juega, y una de ellas es su coche.

La broma de Rochi: un supuesto incidente con el coche de Tana

"Es broma, pero ella se cree que no". Dice Rochi en el comentario del vídeo, en el que se las puede ver sentadas en el asiento trasero de un coche. Y es precisamente un coche el protagonista de la broma de la joven a su amiga.

Rochi le pregunta si se acuerda que por la mañana le ha dejado el coche para "recoger una cosa". Esta pregunta ya hace sospechar a Tana, quien rápidamente le dice "¿qué ha pasado?". Sin embargo, la influencer no se atreve a decírselo directamente y empieza con rodeos, algo que pone en alerta a la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo: "¿Cómo se dice cuando como algo no te sale y estás como agobiada?", le pregunta Rocío. A lo que Tana responde: "Estresada".

Al ver que no es la respuesta que espera, Rochi le da otra pista: "Estoy todo...". "Rayada", le responde la joven. "Pues así está tu coche", le suelta su amiga riéndose a carcajadas. La cara de incredulidad de Tana hace reír todavía más a Rochi, que le cuenta que el rallazo ha sido en un parking, sin dar más detalles.

Entre insultos, Tana insiste varias veces en si todo aquello es mentira, mientras su amiga no puede parar de reír y decirle que ha sido "sin querer". "A mí no me hace ni p..a gracia porque me la vas a pagar, gil.....as", le espeta cabreada.

El vídeo se acaba aquí y no sabemos cuál es la reacción de Tana al enterarse de que todo es una broma. Al ser grandes amigas, seguramente se lo tomó bien (aunque el susto inicial es importante) y continuaron las risas un buen rato más. ¿Se la devolverá Tana otro día con otra broma?