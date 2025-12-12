José María Almoguera, tras su operación de corazón: el hijo de Carmen Borrego asegura estar "un poco" más tranquilo

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, padece una enfermedad cardíaca desde los veintitrés años. Es conocida como síndrome de Brugada, un problema genético que afecta los latidos del corazón y puede provocar arritmias peligrosas. A lo largo de los años, Almoguera ha convivido con esta condición con normalidad, gracias a los controles médicos y a su desfibrilador, un pequeño dispositivo que lleva dentro del pecho, que se encarga de vigilar el corazón y actúa cuando detecta algún latido irregular.

José María Almoguera tras su operación del corazón | Gtres

Debido a esta enfermedad, durante este mes de diciembre, surgió un imprevisto y es que, supuestamente, el marcapasos que llevaba implantado desde hace tiempo comenzó a fallar. Los médicos consideraron necesaria una operación de urgencia para sustituirlo, que se llevó a cabo el 9 de diciembre. Todo habría salido bien y actualmente José María se encuentra en fase de recuperación, rodeado del cariño de su familia, y cumpliendo con todas las indicaciones médicas para volver a su rutina de antes con total normalidad.

En ocasiones pasadas y antes de someterse a la operación, Almoguera llegó a confesar que estaba preocupado por la situación que le tocaría afrontar y que además tuvo momentos de ansiedad. Ahora, ha declarado ante los micrófonos que está "un poco" más tranquilo y recuperándose poco a poco.

Un momento complicado para el hijo de Carmen Borrego, en el que por suerte, después de meses distanciados, madre e hijo parecen haber encontrado la paz y, tal y como asegura José María a las cámaras de Europa Press, está contando con el apoyo de su madre.