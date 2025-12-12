Norma Duval, golpeada por varias pérdidas familiares, habla de lo dura que es la Navidad: "Para qué te voy a engañar"

Norma Duval ha vuelto a mostrar su faceta más solidaria, y es que la famosa vedette está siempre muy volcada en este tipo de acciones. Y así lo ha vuelto a demostrar convirtiéndose en la encargada de realizar el saque de honor en el tradicional partido solidario entre artistas y famosos que cada Navidad organiza el conocido relaciones públicas Richy Castellanos, y que este año se celebrará el 27 de diciembre en el estadio del Rayo Vallecano a beneficio de la Fundación Theodora, y en el que participarán entre otros Joaquín Cortés, Luis Cobos, José Mota, o Beatriz Rico.

Norma Duval, en un evento solidario | Gtres

Con motivo de este partido solidario, este jueves se han presentado en el hospital San Rafael de Madrid las camisetas diseñadas especialmente para el encuentro. Allí, como siempre, Norma Duval se ha mostrado de lo más atenta y cercana con los medios con los que ha hablado durante unos minutos.

La vedette, golpeada por varias tragedias familiares, ha reconocido que después de tantas pérdidas (sus padres, su hermana Carla Duval, su sobrino Juan Carlos Rojo...), la Navidad es una época complicada para ella por lo mucho que se acuerda de todos los que faltan: "Para qué te voy a engañar, son fiestas muy señaladas y aunque durante todo el año te acuerdes de tus seres queridos las navidades son las navidades. Es lo que recuerdas de pequeño, tu padre, tu madre, tus hermanos... Sí, sí, me acuerdo muchísimo de ellos. Pero bueno, hay niños pequeños, entonces hay que ponerse la nariz de payaso esa que me he puesto por ahí y estar feliz ese día".

Norma Duval haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Pero a pesar de las ausencias, Norma Duval, por suerte, cuenta con el apoyo de su marido Matthias Khün, con quien se casó en 2022, después de más de 15 años de relación y de idas y venidas: "Acabamos de estar 20 días sin separarnos. He llegado antes de ayer, estábamos 20 días juntos viajando. Y lo que hacemos es que todo el tiempo que estamos juntos tenemos una gran calidad de pareja".