Primeras palabras de Manuel Martos sobre la nueva relación de Amelia Bono: "Somos una familia"

Amelia Bono anunciaba hace unos días estar de nuevo enamorada tras su separación definitiva de Manuel Martos en febrero de 2024.

Feliz e ilusionada en esta nueva etapa de su vida, la influencer reveló a través de sus redes sociales sus sentimientos y la identidad de su nuevo novio, un joven llamado Álex con el que comparte su pasión por el deporte y con el que recientemente corrió la Maratón de Nueva York.

Amelia Bono ante los micrófonos | Europa Press

Desde que se hizo público su divorcio con el hijo de Raphael, ambos han demostrado tener una relación de lo más especial y unida por el bien de sus hijos. De hecho, han sido muchas las veces en las que les hemos podido ver juntos haciendo planes con los pequeños.

En esta misma línea, Manuel ha sido preguntado en exclusiva por Europa Press sobre la nueva ilusión de su exmujer y ha recalcado que lo único que le preocupa es que Amelia sea feliz, asegurando que siguen siendo una familia unida.

Manuel Martos y Amelia Bono | Gtres

"Lo importante es ser felices. Ya sabes que somos una familia y lo seguiremos siendo siempre", ha afirmado el hijo de Raphael, mostrando su alegría por la buena noticia que compartía Amelia hace unos días.

En cuanto a cómo pasará las Navidades, Manuel ha desvelado que será "como siempre, con toda la familia".