Carla Goyanes recuerda a su hermana Caritina y habla sobre el futuro de sus hijos en el fútbol

La familia Goyanes Lapique ha pasado unos últimos años complicados. Y es que con el fallecimiento de Carlos Goyanes, el padre de familia, el 7 de agosto de 2024, y la muerte inesperada de Caritina Goyanes, la hija mayor, 19 días después, la familia ha afrontado unas pérdida muy importantes.

Después de aproximadamente un año y medio de la pérdida de ambos familiares, Cari Lapique, la madre de familia, y Carla Goyanes, la hermana pequeña, parece que tienen más fuerza que nunca, siendo un apoyo incondicional la una para la otra.

Así lo ha expresado Carla, quien ha hablado a la prensa sobre sus hijos encaminados en el mundo del fútbol y sobre cómo están tanto ella como su madre tras el fallecimiento de Caritina.

Carla Goyanes y Cari Lapique | Gtres

Su estado de ánimo

Por lo que respecta a Cari Lapique, su hija afirma que la ve "mucho mejor, más animada, ya es fuerte, es positiva y muy bien", unas palabras que llenan de orgullo a Carla.

El pasado fin de semana, ambas también acudieron a una boda, así lo hemos podido ver en sus redes sociales. "Ha sido muy bonito porque era una de las mejores amigas de mi hermana y una hija de una amiga de mi madre de toda la vida", ha aclarado Goyanes.

"Se han acordado mucho de mi hermana y la verdad que ha sido muy bonito. Siempre recordar con cariño es muy bonito y que la gente recuerde lo importante y lo presente que se la sigue teniendo, pues siempre es estupendo", ha enfatizado ante la prensa.

Para el día de la madre

El próximo 3 de mayo se celebra el día de la madre, un día que ella vive por partida doble, siendo hija y madre. "No sé cómo lo vamos a celebrar, pero lo celebramos seguro", afirma. "Lo que a mí me toca como madre siempre me hacen sorpresas, siempre me sorprenden", relata haciendo referencia a sus hijos y a su marido.

Antonio Matos,Cari Lapique y Carla Goyanes | Gtres

Y, para su madre, aclara que "por supuesto" van a hacerle algo: "Mi madre siempre tiene sus flores, que lo que más le gusta del mundo son las flores, eso lo va a tener seguro. Y luego pues ya veremos, depende si está en Madrid, si no, porque está ahí que no para", expone Carla.

Sobre sus hijos

Carla tiene 3 hijos, Carlos, Santiago y Beltrán, los dos mayores son grandes aficionados al fútbol, y juegan en la cantera del Leganés. Carlos ahora sufre una lesión que no le permite jugar: "Nunca había estado tanto tiempo lesionado y está un poco que se sube por las paredes", cuenta Goyanes.

Por ahora van en muy buen camino, desarrollando una carrera en el campo que ella seguiría con mucha admiración: "Yo lo que les haga feliz y apoyarles y que lleguen hasta donde lleguen, mientras sigan estudiando", desarrolla Carla.

Antonio Matos y Carla Goyanes junto a sus tres hijos | Gtres

Eso sí, afirma que estar presente en los partidos es una cosa que le cuesta un poco: "Yo ya no puedo ni ir a ver los partidos de lo nerviosa que me pongo, con eso te digo todo", confiesa.