Carla Goyanes se abre con sus seguidores: así explica cómo sigue adelante tras la pérdida de su padre y su hermana

Hace casi un año y medio que la familia Goyanes-Lapique vivió uno de los veranos más trágicos de su vida debido a que el reconocido empresario Carlos Goyanes falleció de forma repentina mientras dormía en su casa de Marbella, y apenas 19 días después, su hija Caritina Goyanes murió también de manera inesperada a causa de un infarto, generando una secuencia de pérdidas que dejó conmocionada a mucha gente, en especial, al círculo más cercano de la familia. Este doble golpe marcó un antes y un después significativo para Carla Goyanes que, pese al dolor, ha sabido mantenerse entera en todo momento.

Carla Goyanes ante los micrófonos | Europa Press

Desde entonces, Carla y su madre han intentado seguir adelante apoyándose en su familia, en la rutina, en la aceptación y en recordar con cariño. Según dijo la empresaria en otras ocasiones, la mejor medicina para calmar el sufrimiento es normalizar las situaciones dolorosas, encontrando fortaleza en sus hijos a quienes describe como "El motor de mi vida".

Por otro lado, Cari Lapique, ha encontrado el sentido de la vida, de nuevo, gracias a los momentos compartidos con sus nietos y más allegados. Tanto los hijos de Carla como los de Caritina han sido un salvavidas que no tienen el poder de eliminar el dolor por completo pero sí de aliviarlo.

Cari Lapique con sus hijas Caritina y Carla Goyanes | Gtres

De hecho, hablando de enfrentar situaciones duras, Carla ha querido compartir parte de su duelo en sus redes sociales a través de una storie donde muestra el por qué saca una sonrisa en su día a día. Lo ha explicado a través de un bonito texto de la famosa serie The Good Doctor acompañado de una emotiva canción de Coldplay titulada All my love:

"Seguir adelante es un acto de amor hacia quienes aún caminan a nuestro lado. Las personas que permanecen también necesitan nuestra presencia, nuestra sonrisa imperfecta, nuestra fuerza incluso cuando tiembla. Ellas nos recuerdan que la vida continua pidiendo ser vivida, aun con cicatrices".

Carla Goyanes sobre su duelo tras la muerte de su padre y de su hermana | Instagram

Una forma sutil de recordar que seguir adelante no es una traición a los que se han ido sino un gesto de amor que está pensado para los que siguen presentes, en este caso, sus hijos, su madre, y sus seres queridos en general. Un mensaje muy claro que refleja el momento vital en el que se encuentra Carla, que siente dolor, pero decide avanzar sin olvidar a los que ya no están, asumiendo que la vida tiene que continuar pese a todas las adversidades.