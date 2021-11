Britney Spears, a sus 39 años ha conseguido ganar la famosa lucha por su libertad que ansiaba tanto ella como todos sus millones de seguidores que han llegado incluso a salir a la calle para manifestarse por la causa "#FreeBritney", un movimiento que lucha por la libertad de la cantante. Y es que, llevaba 13 largos años bajo la tutela de su progenitor, James Spears, y su equipo legal, algo que no le permitía hacer ni decidir nada sin la autorización de su padre.

La artista no podía conducir, ni casarse, ni tener hijos, ni tenía libre acceso a todo el dinero que ella había ganado, ni ir de compras, ni compartir libremente lo que ella quería en sus propias redes sociales. En varias ocasiones ella había suplicado poder recuperar su vida tras demostrar esta cantidad de comportamientos abusivos por parte de su padre. Afortunadamente este sufrimiento acaba de terminar para Britney, que oficialmente ya es libre.

Así lo publicaba la actual pareja de la cantante Sam Asghari en su Instagram: "Hoy se ha hecho historia. ¡Britney es libre!". Acto seguido la cantante hacía una publicación en la que revelaba que lo primero que había hecho nada más recibir esta libertad legal era tomarse una copa de champán por primera vez en 13 años.

"Qué fin de semana tan increíble... ¡Me he sentido como si estuviera en el séptimo cielo todo el tiempo! De hecho, anoche tomé mi primera copa de champán en el restaurante más bonito que he visto nunca. Voy a seguir celebrando mi libertad y mi cumpleaños durante los próximos dos meses! Creo que he esperado lo suficiente después de 13 años", ha comenzado escribiendo.

Además ha aprovechado el 'post' para agradecer a su abogado todo el trabajo que había realizado: "Estoy tan feliz de que Mathew entrara en mi vida cuando lo hizo... Realmente ha cambiado mi vida. ¡Siempre estaré agradecida por ello! Qué espectáculo poder ver a tanta gente celebrando mi victoria. Amo tanto a mis fans. Así que, gracias".

La intérprete del tan famoso hit 'Baby One More Time', no solo ha anunciado que ha bebido su primera copa de alcohol en 13 años, sino que recientemente ha colgado una foto en su Instagram en la que confiesa ante sus más de 36 millones de seguidores su deseo volver a ser madre: "¡Estoy pensando en tener otro bebé!. Me pregunto si será una niña...".

...

Seguro que te interesa

Britney Spears dice adiós al maquillaje mientras sus fans se vuelcan con el movimiento #FreeBritney