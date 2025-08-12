El día que, hace dos años, Cristiano Ronaldo aseguró públicamente que se casaría con Georgina Rodríguez

¡Dicho y hecho! Después de nueve años de relación y haber formado una familia numerosa con sus cinco hijos, dos niñas en común y tres del futbolista (niños a los que la propia Georgina ha asegurado considerar como sus propios hijos), Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han anunciado que se casan.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Gtres

Ha sido Georgina quien ha anunciado la feliz noticia a través de una publicación en Instagram. Un post que rápidamente se hizo viral, y es que fueron muchos los que alucinaron con el espectacular anillo de compromiso que había elegido Cristiano para pedirle matrimonio a Georgina: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Un inmenso diamante de talla oval en el centro, acompañado de dos diamantes más pequeños de talla triángulo a ambos lados. Un diseño glamuroso y atemporal, con un tamaño que impresiona al verlo. Según los expertos, este anillo podría oscilar entre los 20 y los 25 millones.

Una noticia con la que mucho se ha especulado durante sus casi diez años de relación, y es que incluso se ha rumoreado con que ya estaban casados y lo habían hecho en secreto.

Pero parece que aunque, para muchos, la petición de matrimonio de Cristiano ha Georgina ha tardado en llegar, él ya aseguró públicamente, durante un evento que tuvo lugar en junio de 2023, en Madrid, que en un futuro se iba a casar con Georgina Rodríguez. ¡En el vídeo de arriba te mostramos cuáles fueron sus palabras exactas y que ahora se harán realidad!