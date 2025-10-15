TODO PREPARADO PARA EL SÍ, QUIERO
Sibi Montes desvela que la boda de su prima Blanca con Alberto Herrera será "algo medianamente pequeñito"
Sibi Montes, poco acostumbrada a los micrófonos, revelaba algunos detalles de la boda de su prima Blanca con Alberto Herrera que se celebrará el sábado 18 de octubre.
El próximo sábado 18 de octubre Alberto Herrera y Blanca Llandrésse darán el 'sí, quiero' Sanlúcar de Barramera en concreto, en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad. Un enlace que reunirá a algunos rostros conocidos como las hermanas Lourdes y Sibi Montes. Además, esta última adelantaba algunos detalles de este evento a los mircrófonos de Europa Press.
Sibi Montes acudía, acompañando a su hermana, a los Premios Andaluces de la Moda y allí hablaba con los medios sobre la boda de su prima y su reciente marternidad.
"Está todo, todo, todo preparado. Me parece que hay muchas sorpresas, así que deseando llegar y estar con la familia. Será algo medianamente pequeñito con las circustancias y tal, pero mejor todavía", ha revelado ya que Blanca está embarazada y reconocía que ve "encantadísima" a la novia y que está "muy feliz por ella".
Su reciente maternidad
Lourdes Montes era la encargada de anunciar a través de su Instagram, el pasado 21 de agosto, el nacimiento del primer hijo de su hermana Sibi y su marido Mateo Ibáñez, revelando además el sexo del bebé, un niño, y su nombre, Mateo como su papá.
Completamente recupera del parto y con una sonrisa de felicidad, Sibi se ha sincerado sobre cómo lleva la maternidad: "Bien, la verdad creo que todo tiene un proceso de adaptación importante, y creo que así debe de ser porque tu vida cambia y tiene que cambiar, pero ya lo hemos pasado. Así que muy feliz, muy contenta y disfrutando".
El pequeño Mateo, como nos ha contado, es "muy bueno". "Está muy bien, la verdad que no me puedo quejar, es un bebé y te requiere mucho. Me encanta, o sea que muy bien", ha añadido.
