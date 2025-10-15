Sibi Montes desvela que la boda de su prima Blanca con Alberto Herrera será "algo medianamente pequeñito"

El próximo sábado 18 de octubre Alberto Herrera y Blanca Llandrésse darán el 'sí, quiero' Sanlúcar de Barramera en concreto, en la basílica de Nuestra Señora de la Caridad. Un enlace que reunirá a algunos rostros conocidos como las hermanas Lourdes y Sibi Montes. Además, esta última adelantaba algunos detalles de este evento a los mircrófonos de Europa Press.

Alberto Herrera y Blanca Llandres | Gtres

Sibi Montes acudía, acompañando a su hermana, a los Premios Andaluces de la Moda y allí hablaba con los medios sobre la boda de su prima y su reciente marternidad.

"Está todo, todo, todo preparado. Me parece que hay muchas sorpresas, así que deseando llegar y estar con la familia. Será algo medianamente pequeñito con las circustancias y tal, pero mejor todavía", ha revelado ya que Blanca está embarazada y reconocía que ve "encantadísima" a la novia y que está "muy feliz por ella".

Sibi Montes responde a la prensa | Europa Press

Su reciente maternidad

Lourdes Montes era la encargada de anunciar a través de su Instagram, el pasado 21 de agosto, el nacimiento del primer hijo de su hermana Sibi y su marido Mateo Ibáñez, revelando además el sexo del bebé, un niño, y su nombre, Mateo como su papá.

Completamente recupera del parto y con una sonrisa de felicidad, Sibi se ha sincerado sobre cómo lleva la maternidad: "Bien, la verdad creo que todo tiene un proceso de adaptación importante, y creo que así debe de ser porque tu vida cambia y tiene que cambiar, pero ya lo hemos pasado. Así que muy feliz, muy contenta y disfrutando".

Sibi Montes y Mateo Ibáñez, en el día de su boda | Gtres

El pequeño Mateo, como nos ha contado, es "muy bueno". "Está muy bien, la verdad que no me puedo quejar, es un bebé y te requiere mucho. Me encanta, o sea que muy bien", ha añadido.