El asombroso parecido del hijo de Manuel Díaz El Cordobés con su padre en esta foto que ha publicado Virginia Troconis

Son muchas las ocasiones en las que los hijos de los famosos han sorprendido por el gran parecido que guardan con sus padres: María Bernardeau o Pablo, el hijo de Martina Klein, son solo dos de los múltiples ejemplos de la larga lista que podría adjuntarse.

Sin embargo, en esta ocasión ha sido el hermano de Alba Díaz el que, con su físico, ha hecho que nos detengamos. Y es que, navegando por las redes de Virginia Troconis hemos encontrado una imagen que este pasado mes de marzo rescataba con motivo del Día del Padre en la que, pese a la unión familiar que desprende la instantánea y de la cual presumen siempre que pueden, llama la atención el gran parecido de su hijo Manu con su padre, Manuel Díaz El Cordobés.

Virginia Troconis felicita a su marido, Manuel Díaz 'El Cordobés', por el Día del Padre | Instagram (virtroconis)

Será este próximo 12 de julio cuando se cumpla un año de la mayoría de edad de Manu Díaz, el primer hijo en común de la pareja. Una nueva etapa donde el joven, como confesó su padre, ponía fin a sus estudios escolares para dar paso este curso al grado de Arquitectura.

Entonces, la modelo venezolana aseguró que tenía "sentimientos encontrados" sobre la inminente llegada de los 18 de su primogénito: "Estoy nostálgica porque ya no son mis niños pequeños. Yo siento que cuando vuelan de casa no va a ser nunca lo mismo, pero me han dicho que vuelven y que todo pasa", explicó.