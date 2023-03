Manuel Díaz El Cordobés ya llama "papá" a Manuel Benítez después de 54 años sin tener ninguna relación

Tras su comentadísima ausencia en la fiesta con la que Vicky Martín Berrocal celebró este sábado en Madrid su 50 cumpleaños rodeada de 50 de las personas más importantes de su vida, entre los que se encontraban, además de su hija Alba Díaz, su madre Victoria Serrano y su hermana Rocío, grandes amigos como Marta Sánchez, Eugenia Martínez de Irujo, Boris Izaguirre o Helena Tablada, Manuel Díaz El Cordobés reaparecía horas después en la presentación del cartel de la corrida solidaria a beneficio de 'Banco de alimentos' que toreará con Gonzalo Caballero en Navalcarnero el próximo 25 de marzo.

Un acto en el que, con una sonrisa que refleja que está viviendo la época más dulce de su vida tras su reciente acercamiento con su padre, Manuel Benítez El Cordobés, ha explicado el motivo por el que no asistió a la gran noche de su exmujer, con la que mantiene una maravillosa relación.

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre Manuel Benítez | Gtres

"No pude ir porque tenía un festival benéfico para la esclerosis múltiple en Las Flechas de Valladolid, pero estaba súper invitado" ha explicado, asegurando que fue de los primeros en felicitar a Vicky y revelando que tienen pendiente la celebración de su cumpleaños en familia: "Le dije a mi hija Alba, que es la que más ilusión tenía, que ya lo celebraremos todos con una cena con Virginia, que nosotros siempre tenemos tiempo para celebrar cosas bonitas".

Inmerso en ultimar los detalles de la que será su última temporada en los ruedos, e implicado al máximo en causas benéficas como la corrida que protagonizará con Gonzalo Caballero en menos de dos semanas a beneficio de 'Banco de Alimentos', Manuel reconoce que esta labor solidaria es "una forma de agradecer lo bueno que me ha pasado en mi vida". "A mí me ha ido bien gracias al torero, que es lo más grande que tengo. Siempre a mis hijos en mi casa le decimos que cada plato de comida se la debemos a la gente que ha creído en mí, que ha confiado en mí, que me ha ayudado a estar donde estoy. Ese es mi legado y por eso ofrezco lo que tengo" sostiene.

Feliz tras su reciente acercamiento a su padre, con el que recupera el tiempo perdido a pasos agigantados, El Cordobés cree que "todo pasa por algo. Las cosas pasan porque tú tienes que estar ahí" y está convencido de que "si yo no estuviera toreando no me hubiera juntado con mi padre". "No se puede prejuzgar desde fuera, pero la piel no miente, no miente, y hay un momento en la vida que la piel y tu corazón no te va a mentir" afirma.

"Mi vida ya era genial, pero por supuesto me faltaba mi padre, que es lo más grande que me ha pasado en la vida después del nacimiento de mis hijos. No sabes el descubrimiento del ser humano, que es otra cos que el tiempo me lo ha demostrado también. Imagínate, la verdad hacia tu madre, la verdad hacia ti y la verdad hacia él, en el fondo es la verdad hacia todos" admite, confesando que Manuel Benítez y él están mejor que nunca y, que mejor prueba de ello que llamarle "papá" en público con naturalidad: "Estamos muy bien, estamos de lujo, está muy feliz y cuando le conté lo del proyecto del Banco de Alimentos y le dije 'papá vamos a torear para los niños', me felicitó y me dijo 'eso me encanta'.

"Mi día a día con mi padre es muy bonito, con mucha ilusión, mucha verdad, regalo de vida y con esperanza de que caminando bien te puedes encontrar cosas bonitas en la vida. Y con mi hijo... El padre siempre está aprendiendo y el hijo siempre enseñando... A ser padre nada más que te enseñan tus hijos, no hay un patrón de padre, soy padre porque mi hijo me ha enseñado a ser padre y es un aprendizaje continuo" reconoce, evitando con timidez revelar qué cree que le ha podido enseñar él a su vez a su progenitor.

Con la incógnita en el aire de si Manuel Benitez irá a verle torear en esta su última temporada en activo, El Cordobés afronta su adiós a los ruedos "con mucha ilusión, con mucha añoranza de lo que se va a quedar en el camino, y con ley de vida, que el tiempo es implacable y pasa para todo el mundo".

"Este es el momento, ya he cerrado muchos ciclos de mi vida, he conseguido muchas cosas bonitas y me queda despedirme del toro delante del toro, despedirme de la afición, compartir este último año, este logro del acercamiento a mi padre, que la gente que siempre ha estado ahí lo disfrute conmigo y regalárselo a ellos a la afición y a la gente que me ha seguido siempre" añade, confesando que, a pesar de ser una decisión que ha tomado él, lo llevará "con pena".