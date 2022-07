Conoce a Manu Díaz, el hijo de El Cordobés y Virginia Troconis, que ha cumplido 18 años

Manu Díaz, el primer hijo en común de Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis, acaba de cumplir la mayoría de edad. Pocos días después de que el torero soplara las velas por sus 56 años, la familia vuelve a estar de celebración por los 18 que tan solo se cumplen una vez.

Ahora, una nueva etapa llama a la puerta del recién estrenado adulto que hace nada se graduaba de sus estudios escolares para, según su padre expresó públicamente, dar paso este próximo curso al grado de Arquitectura.

Han sido muchas las veces en las que el diestro ha mostrado públicamente el orgullo que siente por sus tres hijos: Alba Díaz, fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal, Manu y Triana. Prueba de ello es su muro de Instagram, donde siempre que tiene ocasión, aprovecha para compartir imágenes de lo más tiernas junto a ellos.

Hace apenas unas semanas era la modelo la que hablaba sobre la inminente llegada de los 18 de su primogénito. Asegurando que tenía "sentimientos encontrados", Virginia confesaba ante la prensa que "tengo ganas de que termine y ver qué hace este año. Estoy nostálgica porque ya no son mis niños pequeños. Yo siento que cuando vuelan de casa no va a ser nunca lo mismo, pero me han dicho que vuelven y que todo pasa".

Era su padre también el que a principios de año hacía uso de sus redes para compartir una bonita imagen de ambos y aprovechaba para darle un consejo al joven: "Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo...Ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve a por ello y punto. No me canso de repetírselo a los tres...".

Y hace apenas unos minutos, ha vuelto a compartir un post en el que, de nuevo, el protagonista es su hijo para felicitarle su esperado cumpleaños: "No pierdas nunca el niño que llevas dentro de ti, felices 18 te amo hijo", ha escrito junto a un vídeo del niño cuando era pequeño corriendo por la naturaleza.

Ya han pasado 18 años...

Lo cierto es que da mucho vértigo ver cómo pasa el tiempo pues seguro que sus orgullosos papás recuerdan como si fuera ayer ese 12 de julio de 2004 en el que le vieron la carita por primera vez. Manu vino al mundo a las 7:40 horas de la mañana en la clínica Sagrado Corazón de Sevilla y pesó 3,90 kilos.

