Arantxa del Sol, tras cambiar a última hora su billete de uno de los trenes accidentados: "Doy gracias"

Entre los más de 500 pasajeros que viajaban en el AVE y el Iryo que colisionaron este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo) se encuentran varios rostros conocidos, como el arquitecto Joaquín Torres o el actor Manuel Bandera, que por suerte han salido prácticamente ilesos del grave accidente ferroviario.

Arantxa del Sol y su marido, Finito de Córdoba | Gtres

Un recorrido Madrid-Sevilla que no hizo Arantxa del Sol por casualidad y tras un cambio de última hora no previsto, como la propia modelo ha revelado conmocionada tanto a través de sus redes sociales.

"Es increíble cómo un cambio de última hora puede cambiarte la vida. No sé cómo llamarlo: suerte, milagro o ese angelito que tengo ahí arriba. Pero doy gracias a Dios" ha afirmado emocionadísima. Y aunque siente una "tristeza inmensa al escuchar los testimonios de los familiares", ha contado que "directa o indirectamente conozco a personas que se han salvado"; "un alivio entre tanto dolor" que le empujan a ser positiva y pensar que "ojalá sigan llegando buenas noticias".

Además, ha destacado "qué maravillosos seres humanos tenemos en nuestro país. Los españoles nos volcamos cuando más falta hace. Merecemos unos gobernantes que estén a la altura de nuestro pueblo solidario, generoso y empático".

"Porque junto al dolor siento rabia e impotencia. Como ciudadanos, debemos exigir al Ministerio de Transportes y al Gobierno explicaciones claras, transparencia y responsabilidades. Tenemos derecho a saber qué ha fallado, cómo se utiliza el dinero público y qué medidas se toman para garantizar nuestra seguridad y ayudar a las familias. La investigación debe llegar hasta el final. Si se acreditan negligencias, debe haber consecuencias, también políticas. Y si los mecanismos para exigir responsabilidades no funcionan, habrá que cambiarlos" ha reivindicado, concluyendo su mensaje con que "el pésame es necesario, pero rendir cuentas también. Las víctimas y sus familias merecen verdad y justicia".