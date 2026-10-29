Judit Mascó habla del edadismo en el mundo de la moda y de su carrera a los 57 años

El pasado 27 de octubre, Madrid acogió la gala de los Premios Women of the Year 2026, organizados por la revista de moda Harper's Bazaar. Una cita que reunió a numerosos rostros conocidos, que desfilaron por el photocall con sus mejores looks.

Entre las asistentes destacó Judit Mascó, una de las supermodelos españolas más reconocidas. La catalana comenzó su carrera en el mundo de la moda con tan solo 15 años y alcanzó una gran proyección internacional durante las décadas de los 80 y los 90.

Durante el encuentro con la prensa de Europa Press, la también presentadora habló sobre su situación laboral actual y reflexionó sobre una cuestión que afecta especialmente al mundo de la moda y el modelaje: el edadismo y las dificultades que pueden encontrar las mujeres para seguir trabajando a medida que cumplen años.

Así pues, en este artículo te contamos qué ha explicado Judit Mascó sobre su trayectoria profesional y cómo afronta esta etapa de su carrera.

Judit Mascó | Gtres

Sobre el edadismo

El edadismo hace referencia a la discriminación, los prejuicios y los estereotipos asociados a la edad de una persona. Una realidad que está muy presente en determinados ámbitos profesionales, como el mundo de la moda y el modelaje, donde la juventud suele tener un gran protagonismo.

En este sentido, Judit Mascó ha compartido una reflexión sobre cómo vive esta situación en primera persona. Aunque reconoce que la edad puede suponer un obstáculo en su profesión, considera que, en su caso, está teniendo una parte positiva: "También te diré que yo siempre he tenido mucha suerte y ahora estamos hablando de edadismo también en positivo", explica.

Judit Mascó | Gtres

La modelo asegura que actualmente le están surgiendo nuevas oportunidades laborales: "Es decir, que me están saliendo muchas campañas publicitarias que veréis próximamente, de modelo al uso, de spots de televisión y de fotos, y eso es edadismo también positivo", aclara.

A sus 57 años, Mascó atraviesa una etapa profesional que valora de forma positiva, aunque es consciente de que los momentos de mayor éxito de su carrera podrían haber quedado atrás: "Estoy en un buen momento, pero no sé, el mejor seguramente ya pasó", reflexiona.

Judit Mascó | Gtres

De esta manera, la supermodelo pone de manifiesto la importancia de seguir teniendo oportunidades laborales con el paso de los años, especialmente en un sector en el que la edad puede marcar la diferencia. "Nunca hubiera imaginado que trabajaría a estas alturas y eso lo hace importante", concluye.

Su trayectoria profesional actual

A pesar de llevar décadas trabajando en el mundo de la moda, Judit Mascó asegura que actualmente vive su profesión desde otra perspectiva. La modelo reconoce que, con el paso de los años, ha aprendido a ser menos exigente consigo misma y a valorar más cada oportunidad laboral que se le presenta.

"Yo creo que una, y también te hablo como mujer, va encontrando un poco de paz a estas alturas de la vida, cuando se es menos exigente con una misma", reflexiona. Una manera de entender su carrera que le permite disfrutar más de su trabajo y compaginarlo con otras facetas de su vida.

En este sentido, la catalana se muestra agradecida por poder seguir dedicándose a aquello que le gusta. "Así que estoy muy bien, porque más que nunca agradecida de cada uno de los trabajos que sigo haciendo, lo hago muy a gusto y tengo mucho tiempo para hacer otras cosas que me interesan también", explica.

Judit Mascó | Gtres

Después de tantos años de trayectoria, Mascó asegura haber encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Una conciliación que, tal y como señala, no siempre resulta sencilla para las mujeres, especialmente a medida que pasan los años y se acumulan las responsabilidades.

"He ido encontrando un poco el equilibrio después de tantos años y de compaginar todo este trabajo que no es fácil de asumir en una etapa de la vida como mujer", concluye.