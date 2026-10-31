Ortega Cano, muy triste tras la muerte de Antonio, hermano de Curro Vázquez, en Urda: "Como si fuéramos hermanos"

Primeras reacciones públicas a la confirmación de que Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez y apoderado del torero Pablo Aguado, se encuentra entre los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Después de horas de angustia y preocupación creciente ante la falta de noticias del andaluz, que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en la mañana del miércoles 28 de octubre, este jueves por la tarde se comunicaba que figura entre las 69 víctimas mortales del accidente.

Y aunque el dolor en su familia es tan intenso que no han tenido fuerzas de pronunciarse públicamente sobre la muerte de Antonio Vázquez, José Ortega Cano ha querido dedicarle unas palabras y transmitir su consternación por la pérdida del que fue su compañero de profesión, con el que tantos momentos vivió y al que consideraba más que un amigo.

"Son una familia muy... Somos muy hermanos, como si fuéramos hermanos. Y la verdad es que ha sido una cosa muy triste, muy triste, muy triste", ha expresado muy afectado al borde de las lágrimas, destacando su relación con el mundo del toro, primero como novillero y después como apoderado "con Pablo Aguado y también con su hermano Curro".

Cayetano Rivera, Curro Vázquez y Ortega Cano en 2017 | Gtres

"Son una familia estupenda y bueno, pues estamos todos muy tristes, sí", ha reconocido, revelando que por el momento no ha podido ponerse en contacto con el marido de Pati Dominguín ni con el hijo de Antonio, Fran, "porque prefiero que pasen uno o dos días".

"Quiero darle un poquito de tiempo", ha admitido, apuntando que sí estará en el tanatorio acompañándoles en estos durísimos momentos. Respecto al accidente ferroviario, Ortega Cano ha confesado que, al igual que "todo el país, estamos muy tristes".

Una tragedia que le ha tocado especialmente porque él es usuario de la Alta Velocidad y ha cogido en innumerables ocasiones los trenes que colisionaron para viajar de Madrid a Sevilla. "Sí, sí, sí, pero bueno, es que aquí no se sabe cuándo es... O sea que se lo agradezco todo, ¿vale?", ha concluido visiblemente emocionado.