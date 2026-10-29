Nieves Álvarez desvela cómo están siendo sus primeros meses de casada tras su boda con Bill Saad

El pasado 12 de junio, Nieves Álvarez se casaba con Bill Saad, un empresario y filántropo libanés, nacido en Beirut en 1966. La pareja se daba el sí, quiero en París, en la catedral griega de Saint-Étienne, por el rito ortodoxo. Una boda que se celebró con un número muy reducido de invitados -familiares y los amigos más íntimos-. Los testigos fueron Almudena Roca de Togores y Stéphane Rolland por parte de la novia y un sobrino de Bill.

Nieves Álvarez y Bill Saad | Gtres

La modelo se casaba espectacular luciendo un diseño de Rolland, una boda de la que la revista ¡Hola! desveló todos los detalles.

Meses después de este gran paso en la vida de Nieves, la modelo ha reaparecido públicamente en la undécima edición de los Premios Leones de El Español, donde ha sido reconocida con uno de los galardones: "Un honor, porque voy a ser la primera Leona. Exacto. Exacto, o sea, que todo un honor estar aquí y recibirlo con personajes tan prestigiosos y bueno, que es un premio que hace mucha ilusión", comentaba emocionada.

Nieves Álvarez posando para los medios | Gtres

Aprovechando estos minutos que dedicó a los medios, los reporteros no perdieron la oportunidad para preguntarle cómo están siendo estos primeros meses de casada: "Muy bien, la verdad, muy contenta, muy feliz, la verdad es que disfrutando de ese momento y de esta noche tan especial".