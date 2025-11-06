Andrea Duro, cuando le preguntan por cómo conoció a su futuro marido: "No es una persona pública"

El pasado 4 de octubre, Andrea Duro sorprendía a sus seguidores anunciando que se había comprometido. Una feliz noticia pero sorprendente para muchos, y es que, aunque en otras ocasiones la intérprete ha presumido de otros amores en redes, de su prometido nada de nada...

Este miércoles la actriz reaparecía ante los medios en el estreno de su nueva serie, Camino a Arcadia, que protagoniza junto a Paula Echevarría y William Levy. Un estreno donde sorprendía con un impactante cambio de look, aunque como confesaba, se debe a exigencias de guión: "Todavía no puedo contar mucho, pero un proyecto que me hace mucha ilusión...".

Andrea Duro posando para la prensa | Gtres

Feliz en lo profesional, Andrea Duro también hablaba con los medios del buen momento que vive personalmente: "Muy bien, muy feliz también. Súper contenta".

Pero sobre lo que ha preferido no hablar ha sido sobre su futuro marido, que prefiere seguir manteniendo en el anonimato: "No es una persona pública. Eso me gusta mucho, quiero mantener su anonimato, a pesar de que hay alguna foto y poco más". Aunque lo que sí ha querido dejar claro es que está muy "feliz y enamorada": "Súper feliz, pero vamos, como hace mucho tiempo que no lo estaba, así que eso es lo que puedo contar".

Andrea Duro, en el estreno de su nueva serie | Gtres

Y aunque tampoco ha querido desvelar detalles sobre su futura boda, sí que ha contado que ya están con los preparativos.