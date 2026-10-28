Drama en Victoria's Secret: Joan Smalls y Candice Swanepoel habrían roto 15 años de amistad por Tom Brady

Victoria’s Secret vuelve a ocupar los titulares internacionales y esta vez no es por su reciente desfile ni por el aplaudido debut de Kylie Jenner. Lo que verdaderamente ha encendido las alarmas en el sector de la moda es lo que está ocurriendo entre bambalinas con varias de sus tops más emblemáticas.

Candice Swanepoel y Joan Smalls, dos de las modelos más codiciadas de la firma de lencería, habrían puesto fin a una sólida amistad de más de 15 años. Las alarmas saltaron en las redes sociales cuando sus seguidores se percataron de que ambas habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram, desencadenando una ola de especulaciones sobre el motivo de esta ruptura.

Candice Swanepoel | Gtres

Unas supuestas acusaciones de traición

La controversia se intensificó tras circular una captura de pantalla en la que, presuntamente, Joan Smalls respondía a un seguidor que le preguntaba por el estado de su relación con la sudafricana. "No soy amiga de las traidoras", señalaba el comentario difundido.

En otras publicaciones atribuidas a la modelo portorriqueña se hacía referencia a la deshonestidad, la falta de respeto entre mujeres y el dolor de romper un vínculo tan duradero. Sin embargo, tal y como recoge el portal JustJared, no ha sido posible verificar de forma independiente si estos mensajes fueron redactados por Joan Smalls y eliminados posteriormente, ya que actualmente no queda rastro de ellos en sus perfiles oficiales.

Joan Smalls | Gtres

Pero ¿qué habría detonado este distanciamiento si las informaciones son ciertas? El origen del conflicto apunta directamente a la figura de Tom Brady, con quien, según han revelado medios como Page Six y People, Candice Swanepoel mantiene una relación sentimental desde hace unos meses. Un romance que habría sentado mal a Joan Smalls, ya que en su momento también se rumoreó que la modelo puertorriqueña tuvo una historia con la exestrella de la NFL.

Tom Brady | Gtres

La reacción de Gisele Bündchen, la tercera en discordia

En todo este triángulo mediático no ha tardado en reaparecer el nombre de Gisele Bündchen, exesposa del exfutbolista americano y también histórico ángel de Victoria's Secret.

En declaraciones concedidas a la revista People, la top model brasileña se ha mantenido al margen de la polémica y ha asegurado que le "desea lo mejor" a su exmarido tras enterarse de que mantiene un romance consolidado con Candice Swanepoel.

Tom Brady y Gisele Bündchen | Gtres

Gisele Bündchen, que cerró definitivamente su etapa junto a Tom Brady hace cuatro años, atraviesa un momento de plenitud junto a su actual marido, el empresario Joaquim Valente, con quien se casó hace un año. La modelo reside en Miami dedicada a su familia numerosa: Benjamin y Vivian Lake, nacidos de su matrimonio con el deportista, y el pequeño River, venido al mundo en febrero de 2025 fruto de su actual relación.