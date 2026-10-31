Curro Vázquez, roto de dolor en la despedida a su hermano Antonio, fallecido en el accidente ferroviario

Familiares, amigos y numerosos rostros del mundo del toro se han reunido para dar el último adiós a Antonio Vázquez, fallecido en el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Una despedida marcada por la tristeza y la emoción, en la que sus seres queridos se han mostrado profundamente afectados por una pérdida que ha dejado un enorme vacío tanto en su entorno familiar como en el ámbito taurino. Entre los asistentes se encontraban su hermano, Curro Vázquez; su hijo, Fran Vázquez, y Pablo Aguado, torero al que Antonio representaba como apoderado.

Visiblemente abatido y muy afectado por la pérdida de su hermano, Curro Vázquez ha atendido a los medios de comunicación a su llegada al funeral, reconociendo la dureza de estos momentos para toda la familia. "Momentos muy duros, como imagináis, un poquito desesperado por la situación, pero muchas gracias a todos", ha expresado el diestro, que ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño y apoyo que están recibiendo desde que se conoció la trágica noticia. Unas palabras que reflejan el difícil trance que atraviesan sus familiares tras la inesperada muerte de Antonio.

Curro Vázquez en el funeral de su hermano Antonio | Gtres

También ha querido despedirse de Antonio el torero Pablo Aguado, que mantenía con él una estrecha relación profesional y personal, ya que era su apoderado. Muy afectado por lo sucedido, ha lamentado tanto su pérdida como la del resto de víctimas del accidente ferroviario. "Es una pena tremenda, tanto la de Antonio como la de todas las víctimas. Y bueno, en el mundo del toro lo vamos a echar mucho de menos", ha asegurado, poniendo de manifiesto el cariño y el respeto que Antonio se había ganado dentro del mundo taurino a lo largo de su trayectoria.

Pablo Aguado en el funeral de Antonio Vázquez | Gtres

Por su parte, Fran Vázquez, hijo de Antonio, también ha estado presente en esta emotiva despedida, arropado por sus familiares y amigos en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Visiblemente afectado por la pérdida de su padre, ha querido tener unas palabras de agradecimiento para todas las personas que se han acercado a acompañar a la familia y que les han trasladado sus condolencias: "Gracias a todos". Una jornada especialmente triste en la que el entorno más cercano de Antonio Vázquez ha recibido el calor y el apoyo de quienes han querido acompañarles en su último adiós.