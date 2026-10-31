Tamara Gorro comparte la gran alegría sobre su estado de salud: "Estoy fenomenal"

Después de un año muy complicado a nivel de salud para Tamara Gorro, la colaboradora de televisión ha compartido una gran noticia.

La modelo ha hablado abiertamente con la prensa de que vuelve a encontrarse bien, aunque ha querido tener delicadeza en sus palabras ya que Cayetano Rivera, al igual que decenas de familiares y seres queridos en toda España viven momentos de profunda tristeza debido al accidente ferroviario en Urda.

Y es que, Antonio, el hermano de Curro Vázquez, mentor y tío lejano del torero, falleció en el choque de los trenes.

No obstante, Tamara ha compartido a Europa Press que está "fenomenal", confirmando que ya está curada de un bache que nunca ha querido desvelar.

Tamara Gorro | Gtres

"Estoy bien, estoy bien, estoy bien. A ver, estoy deseando que acabe este año. No sé si os pasa una cosa. Ahora sonríes, te sientes mal por sonreír por lo que está pasando. Yo antes de ayer recibí una buenísima noticia. Y hablaba con todos los que han estado a mi lado y decía: 'Me siento mal por compartir algo bueno y algo alegre'. Es bueno, pero estoy deseando que acabe este año. Eso también os lo digo. Este año no lo quiero ni ver, no quiero ni verlo porque desde marzo no me ha dado ninguna tregua pero bueno, ahora estoy bien y lo voy a acabar muy bien", ha confesado.

Como ha asegurado, "no tiene nada que ver con Cayetano. Me refiero por mí. La vida gira en torno a mí y luego ya... Y voy a terminar el año de una manera increíble".

"No quiero decirlo porque lo voy a compartir con mi familia virtual. Bueno, increíble. Sí. Y quiero empezar de la mejor manera. Que luego se tuerza... Pues hija mía hoy estoy así mañana me ves llorando, ¿sabes? De momento estoy bien con muchos proyectos muchas ganas", ha revelado. "Tengo salud, no hay más que decir", ha concluido emocionada.

Tamara Gorro | Europa Press

Antes, Tamara hablaba del estado de ánimo de Cayetano tras la muerte de Antonio Vázquez. "Os podéis imaginar", respondió sin querer entrar en desvelar los sentimientos del torero.

"Esto es terrorífico", ha asegurado, mostrando su empatía con las víctimas y sus allegados. "Hay gente que está muy mal, que está destrozada, que no sabe dónde está su gente, que han perdido vidas", ha añadido. Además, ha reconocido que la tragedia ha cambiado su percepción sobre los desplazamientos en tren: "Yo no me monto en un tren", ha afirmado, lamentando que se estén viviendo situaciones de esta gravedad.