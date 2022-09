Así hablaba Laura Escanes sobre cómo se enfrenta a una crisis días antes de anunciar su separación de Risto Mejide

Este domingo, dos sorprendentes rupturas atizaban la crónica social. Y es que, tanto las disculpas públicas de Íñigo Onieva a Tamara Falcó por su "actitud inaceptable" en el vídeo filtrado donde aparece besando a otra mujer como la inesperada separación de Laura Escanes y Risto Mejide marcaron un 25 de septiembre del que mucho tiempo tendrá que pasar para que se calmen las aguas.

Tras siete años de relación y una hija en común, estos últimos ponían punto y final a una historia de amor que muy cuestionada ha sido desde el principio. Y es que, lo cierto es que se trató de una noticia de lo más inesperada pues nada hacía predecir este final para la pareja ya que no habíamos visto indicios de que existiera una crisis entre ambos...

"No me gustan las despedidas", comenzaba escribiendo la influencer junto al que probablemente haya sido uno de sus posts más complicados. Sin embargo, líneas más abajo confesaba que tampoco creía que de una despedida se tratase "porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo".

"El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conoce lo que es el amor, tenía que ser contigo", expresaba en un texto donde confesaba haberse imaginado toda una vida entera junto al presentador, a quien le aseguraba que le había hecho "creer en la eternidad".

Una ruptura motivada por razones que desconocemos y que la ya expareja no ha querido hacer públicas pero que ha causado gran sorpresa en muchos de sus seguidores pues recientemente habíamos visto detalles entre ambos que nada hacían presagiarla.

Laura Escanes: así hablaba recientemente sobre cómo se lleva una crisis de pareja

Fue durante los Premios Dial 2022 en Tenerife desde donde la influencer dedicó unos minutos de su tiempo a hablar con la prensa sobre la alfombra verde.

Allí, los micrófonos de Europa Press, durante una larga charla que puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, quisieron preguntarle a la joven de 26 años sobre si consideraba que la maternidad y la paternidad une a la pareja.

Una cuestión a la que la catalana respondía que dependiendo de cómo se llevase: "Hay momentos durísimos y hay momentos que son increíbles. Yo creo que tener un hijo en un mal momento de pareja es lo peor que puedes hacer como pareja porque lo complica todo más. Dejas de ser una pareja, dejas de ser dos, y de repente hay otra personita que está ahí ocupando más tiempo, pidiendo atención, la logística es otra. Entonces depende del momento en que estés de pareja, seguramente une pero también, si es un mal momento, encuentras más desencuentros".

Asimismo, la creadora de contenido también fue preguntada sobre cómo se lleva una crisis: "Pues como en todas las relaciones, tanto de amistad, de pareja, con paciencia. Al final, cuando tienes un objetivo y lo compartes y tienes claras las cosas que quieres en tu familia y en tu vida, creo que vas de la mano y evidentemente va a haber dificultades pero lo importante es salir adelante y saber cuál es tu objetivo".

Sobre el significado al que Laura le da a la palabra 'boda', lo tiene claro: "Para mí la boda es una fiesta". Tanto es así que para ella, lo que realmente supuso un compromiso real fue el irse a vivir con Risto y el tener a su hija Roma, eso sí, aseguraba que se "volvería a casar todos los días de mi vida, fue un día maravilloso".

El emotivo mensaje con el que Risto Mejide ha anunciado su separación

El presentador no tardaba en corresponder a las conmovedoras palabras de la influencer e instantáneamente también publicaba un emotivo mensaje donde comenzaba agradeciéndole a Laura "estos siete años, tres meses y veinticuatro días".

"No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", admitía, reconociendo que "hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", confesaba.

Asimismo, expresaba su deseo de que puedan ser "tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos" y concluía su texto dándole las gracias por haberle hecho "Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato".

Primeras palabras de Risto Mejide tras su separación de Laura Escanes

Pero lo cierto es que, tal y como antes hemos comentado, pese a que son cientos y cientos de mensajes de apoyo los que han recibido por parte de tanto rostros conocidos como de usuarios anónimos, en su tablón de comentarios también encontramos críticas de haters que, de un moto u otro, están cuestionando su separación.

Unas "burlas" sobre las que en la mañana de este lunes el publicista decidía pronunciarse en lo que han sido sus primeras declaraciones tras anunciar su separación de Laura Escanes.

Devastado y sin ocultar que "el dolor lo invade todo", Risto hacía ver cómo se siente tras la delicada ruptura: "No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", expresaba en referencia a los comentarios negativos recibidos.

Asegurando que se siente en un "agujero negro que se te instala en el alma", el presentador también ha querido agradecer el "cariño" recibido por parte de "los que nos respetáis y nos lloráis": "Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Que sepáis que lloramos juntos. Ojalá tengáis razón. Ojalá también se salga de esto".

Primeras palabras de Risto Mejide tras anunciar su separación de Laura Escanes | Instagram (ristomejide)

Seguro que te interesa...

La divertida anécdota de Laura Escanes sobre la primera vez que tuvo relaciones sexuales con Risto Mejide