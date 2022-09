Risto Mejide pone punto y final a su relación con Laura Escanes: "Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos"

Ha sido Risto Mejide quien esta mañana informaba a través de una cuenta atrás de que haría un impactante comunicado, lo que nadie se esperaba es que fuera su ruptura con Laura Escanes.

La ya expareja ha vivido una historia de siete años de amor y juntos han tenido una niña, Roma. Sin embargo, todo lo que empieza, termina, y aunque soñaban con la eternidad, la vida les tiene otro plan.

Así, esta tarde el juez inquebrantable ha anunciado el final de su relación con la influencer y madre de su única hija. Una despedida emotiva, sin mucha explicación y es que los motivos prefieren guardarlos en la intimidad del hogar.

La emotiva despedida de Risto Mejide

Con un "gracias por estos siete años, tres meses y veinticuatro días", empezaba la carta de despedida que Risto Mejide ha dejado a Laura en sus redes. Y es que una vez que la publicaba la dejaba de seguir.

"No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender)", confesaba.

Y es que antes de seguir cada uno por su lago y buscar la vida con la que sueña, Risto quiere dejar claro que está "muy agradecido por el camino andado": "Todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular".

Lanza un deseo para el futuro de quienes una vez fueron una de las parejas más fuertes de la crónica social: "Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos".

Eso sí, se despide dándole las gracias por su amor más puro, el de Roma: "Gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato".

Finaliza el comunicado con la fecha en la empezó y terminó su amor: del 1 de junio de 2015 al 25 de septiembre de 2022.

Laura Escanes se despide de Risto Mejide

"Sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido siete años maravillosos. También duros", empezaba la influencer con el corazón en la mano.

Laura está agradecida del tiempo que ha compartido con el implacable juez de las gafas petrificantes, y sabe que siempre formará parte de ella: "El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días".

"Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creado nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor", concluía con un corazón.

