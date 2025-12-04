JUNTO A LA BIÓGRAFA DE SU PADRE, LAURENCE DEBRAY
El apoyo de la infanta Elena a su padre, el rey Juan Carlos: acude a la presentación de sus memorias en plena polémica
Las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación, se han presentado este miércoles en Madrid con la presencia de su autora, Laurence Debray, y numerosos rostros conocidos, incluida la infanta Elena. El acto se produce en una semana marcada por la polémica tras un vídeo del Emérito que ha generado malestar en la Casa Real.
Publicidad
Un mes después de salir primero publicadas en Francia, este miércoles 3 de diciembre se han presentado en Madrid las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación.
Un evento que ha tenido lugar en Madrid en el que su escritora, la biógrafa del rey Juan Carlos, Laurence Debray, ha estado arropada por un gran número de rostros conocidos: las sobrinas del Rey, María Zurita e Inés Sastre, Susanna Griso y, entre todos ellos, la hija mayor del Emérito, la infanta Elena.
La infanta Elena le ha brindado su apoyo a la escritora —con la que coincidió en Sanxenxo hace unos meses— acudiendo al evento y mostrando una relación de lo más cercana con Laurence, con quien se fotografió para los medios y con quien compartió risas y confidencias.
Más Celebrities
- Cayetana Guillén Cuervo, meses después de lo sucedido con Amaia Montero: "Soy una persona muy leal"
- Pablo Urdangarin se queda al margen de la nueva polémica de su abuelo, el rey Juan Carlos: "Yo prefiero no meterme"
- David Bisbal y el mensaje a su padre, enfermo de Alzhéimer, por sus 84 años: "Echo de menos tener una conversación"
Un apoyo especialmente importante por parte de la Infanta a su padre en una semana en la que el Emérito ha vuelto a verse envuelto en polémica tras la publicación del reciente vídeo en el que Juan Carlos pide apoyo para su hijo, Felipe VI, y reivindica el papel de la monarquía en la historia de España. Unas palabras que han generado un fuerte malestar en la Casa Real, que ha calificado el gesto de inoportuno y ajeno a la línea de discreción que defiende actualmente Zarzuela.
Publicidad