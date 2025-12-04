Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

JUNTO A LA BIÓGRAFA DE SU PADRE, LAURENCE DEBRAY

El apoyo de la infanta Elena a su padre, el rey Juan Carlos: acude a la presentación de sus memorias en plena polémica

Las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación, se han presentado este miércoles en Madrid con la presencia de su autora, Laurence Debray, y numerosos rostros conocidos, incluida la infanta Elena. El acto se produce en una semana marcada por la polémica tras un vídeo del Emérito que ha generado malestar en la Casa Real.

La infanta Elena, en la presentación de las memorias de su padre

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Publicidad

Marta Picazo
Publicado:

Un mes después de salir primero publicadas en Francia, este miércoles 3 de diciembre se han presentado en Madrid las memorias del rey Juan Carlos, Reconciliación.

Un evento que ha tenido lugar en Madrid en el que su escritora, la biógrafa del rey Juan Carlos, Laurence Debray, ha estado arropada por un gran número de rostros conocidos: las sobrinas del Rey, María Zurita e Inés Sastre, Susanna Griso y, entre todos ellos, la hija mayor del Emérito, la infanta Elena.

La infanta Elena, Laurence Debray e Inés Sastre
La infanta Elena, Laurence Debray e Inés Sastre | Gtres

La infanta Elena le ha brindado su apoyo a la escritora —con la que coincidió en Sanxenxo hace unos meses— acudiendo al evento y mostrando una relación de lo más cercana con Laurence, con quien se fotografió para los medios y con quien compartió risas y confidencias.

La infanta Elena y la escritora Laurence Debray
La infanta Elena y la escritora Laurence Debray | Gtres

Un apoyo especialmente importante por parte de la Infanta a su padre en una semana en la que el Emérito ha vuelto a verse envuelto en polémica tras la publicación del reciente vídeo en el que Juan Carlos pide apoyo para su hijo, Felipe VI, y reivindica el papel de la monarquía en la historia de España. Unas palabras que han generado un fuerte malestar en la Casa Real, que ha calificado el gesto de inoportuno y ajeno a la línea de discreción que defiende actualmente Zarzuela.

Fabiola Martínez, sobre la relación de Bertín y Gabriela tras el reportaje con su hijo: "No veo ninguna incoherencia"

Fabiola Martínez
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad