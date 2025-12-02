Por qué el método 2-7-30 puede ayudarte a recordar lo que has estudiado a lo largo del tiempo

Hay varias razones para explicar por qué el cerebro olvida lo que lees o estudias al cabo de unos días. Según Ebbinghaus, el cerebro tiende a deshacerse de lo aprendido en 24-48 horas si no repasamos, porque el cerebro no considera que esa información sea importante, esta razón se conoce como "curva del olvido". Todo está relacionado con no refrescar la mente. Si sobrecargas la mente, no retienes.

Para evitar esa sensación de inutilidad o de haber perdido el tiempo, existen métodos para estudiar de manera activa y eficaz. Entre los más conocidos está el método Pomodoro, o el Feynman, también los mapas mentales. Sin embargo, en este caso encaja mejor el 2-7-30, que es el que guarda relación con el sistema de Ebbinghaus.

Persona estudiando | iStock

Consiste en repasar la información de manera estratégica para que el cerebro no la borre. El día cero, vas a estudiar el tema, entendiéndolo. El día dos, vas a hacer un repaso de unos diez-quince minutos, repasando solo los datos esenciales. Durante el día siete, llevarás a cabo un repaso más profundo de información importante pero también fechas y detalles. Por último, el día treinta, harás un repaso total para consolidar la información a largo plazo.

El sistema está inspirado en la teoría de Ebbinghaus, este psicólogo, a través de sus experimentos, comprobó que puedes olvidar la mayoría de cosas al 50% en un día si no se repasa. El 2-7-30, sirve para recordar justo antes de olvidar, para asentar la información de la memoria a corto plazo a la de a largo plazo, porque cada repaso refuerza. Así, en lugar de empezar muchas veces desde cero y frustrarte por no retener bien, repasar en momentos estratégicos, hará que la mayor parte del problema esté resuelto.

Y para acompañar a las técnicas de estudio, es buena opción organizar tu agenda y tus horarios respecto a lo que tienes que hacer en el día a día, de esta manera, evitarás el estrés por estudiar a última hora, no tener tiempo o dormir poco. Será una forma positiva de ayudarte y medir tu progreso.