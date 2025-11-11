SE HA REUNIDO CON ÉL EN SANXENXO
María Zurita, siempre incondicional al lado de su tío, el rey Juan Carlos I, incluso en los momentos más complicados
María Zurita ha viajado hasta Sanxenxo para coincidir con su tío, el rey Juan Carlos, que ha pasado unos días en Galicia en medio de todo el revuelo que se ha ocasionado por la publicación de sus memorias, Reconciliación.
En medio de la polémica generada por sus memorias, Reconciliación, publicadas en Francia el pasado 5 de noviembre, el libro ha causado un gran revuelo por las confesiones que hace el Emérito, en las que habla sobre los miembros de su familia y califica de error su relación con Corinna Larsen.
Un momento tenso que ha tambaleado de nuevo a la Familia Real, y aunque algunos miembros de la familia, como don Jaime de Marichalar, no han querido hacer ningún tipo de comentario respecto al libro de don Juan Carlos; su nieto, Pablo Urdangarin reconocía, muy sincero, ante las cámaras, que cómo no iba a tener contacto con él, a pesar de todo lo que se estaba diciendo sobre él, si era su "abuelo".
Quien también se ha mostrado fiel, al lado del Emérito, ha sido su sobrina, María Zurita. Días antes de que saliesen publicadas las memorias, la famosa sobrina del monarca defendía a su tío públicamente ante las cámaras, durante un evento que se celebraba en Madrid: "Todo el mundo tiene derecho a dar su versión".
Un acto donde no terminó de confirmar si vería a su tío, que se encontraba disfrutando unos días de España. Pero finalmente, María Zurita ha aprovechado que era puente en Madrid, ciudad donde reside, y viajaba hasta Galicia junto a su hijo, concretamente a Sanxenxo, para ver a su querido tío.
