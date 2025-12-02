Capota, balaclava o gorro con bufanda: las tres tendencias del invierno que no son lo mismo

Los primeros días de frío han confirmado lo que ya se veía venir desde las pasarelas y las redes sociales: este invierno, la cabeza también se viste. La fiebre por los accesorios calentitos, como las capotas, balaclavas y gorros con bufanda incorporada, ha tomado la calle y se ha convertido en una de las tendencias más visibles de la temporada.

Si hasta hace poco estos complementos eran puramente prácticos, ahora se han transformado en una declaración de estilo. Influencers y celebrities los han incorporado a sus looks diarios y la duda surge de forma inevitable: ¿son todos lo mismo? La respuesta es no, y aquí te explicamos en qué se diferencian… y cuál elegir según tu estilo.

La capota

La capota ha regresado con fuerza este invierno, directamente impulsada por las estéticas coquette y cottagecore. Tiene un aire infantil y nostálgico, porque recuerda tanto a las capotas de bebé como a las que llevaban las mujeres de principios del siglo XIX. Su encanto reside en su forma redondeada y en esa sujeción bajo la barbilla que le da un toque muy reconocible.

Capota | Getty Images

Aporta una mezcla de dulzura y sofisticación, y se ha convertido en la favorita de quienes buscan un complemento femenino, distinto y con mucha personalidad. Funciona especialmente bien con abrigos de lana, chaquetas acolchadas y, sobre todo, con prendas de punto en tonos suaves.

Hoy puedes encontrar capotas en firmas como Asos o en pequeñas marcas artesanales que han recuperado este accesorio con diseños actualizados.

Perfecta para: looks delicados, románticos y con guiños retro.

La balaclava

Hace dos inviernos empezó a despuntar, pero esta temporada se consolida: la balaclava es un híbrido entre capucha, pasamontañas y gorro ajustado. Cubre la cabeza, las orejas e incluso parte del cuello, dejando únicamente el rostro al descubierto.

Balaclava | Getty Images

Es la favorita de quienes priorizan abrigo máximo, pero también de los amantes del estilo urbano. Tiendas de moda accesible como Parfois, Pull and Bear o Bershka y la han incluido en sus colecciones de invierno, y es habitual verla combinada con maxi abrigos y prendas oversize, para generar contraste.

Perfecta para: quienes buscan funcionalidad total sin renunciar a un toque moderno y divertido.

El gorro con bufanda incorporada

Si hablamos de artículos que resuelven un look en segundos, este es el ganador. El gorro con bufanda incorporada combina dos imprescindibles del invierno en una sola prenda. Hay versiones en punto grueso, lana suave o tejidos más ligeros, y todas aportan un toque acogedor instantáneo.

Gorro con bufanda | Getty Images

Además, estiliza mucho más de lo que imaginas: alarga visualmente el cuello y enmarca el rostro de manera favorecedora. Su estética "todo en uno" lo ha convertido en un superventas en tiendas como HyM o Kiabi.

Perfecto para: quienes buscan tendencias cómodas y rapidez a la hora de salir a la calle.