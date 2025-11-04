Íñigo Onieva se cabrea con la prensa a su llegada de la maratón de Nueva York: "Quítame la alcachofa de la cara"

Íñigo Onieva está imparable en el mundo del running. Si el pasado mes de septiembre el empresario corría la maratón de Berlín, el Ironman o la maratón de Londres, ahora el marido de Tamara Falcó ha viajado hasta Estados Unidos para participar en la famosa maratón de Nueva York.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

Un fin de semana, como él mismo reconoce, muy "intenso" donde ha contado con el apoyo incondicional de su mujer, la marquesa de Griñón.

Un nuevo logro por parte del empresario del que Tamara Falcó se siente muy orgullosa y así lo ha compartido a través de sus redes sociales, donde ha publicado una galería de imágenes acompañada de este mensaje hacia su marido: "Olé @ionieva por todo tu esfuerzo. Eres la definición de cómo dicen en USA 🇺🇸 TRUE GRIT! Bravoooooo!".

Pero a pesar de estar contento por haber conseguido una nueva medalla, parece que el marido de Tamara no ha regresado muy contento que digamos... Y es que a su llegada al aeropuerto de Madrid, Íñigo Onieva se mostraba muy distante y cortante con la prensa: "No me pongas la alcachofa en la cara, por favor. Nada que decir, gracias. Ya sabes que no respondo nunca a preguntas. No sé, porque seguís siempre preguntando".