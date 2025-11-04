Sarah Croft, hija de Ainhoa Arteta, sobre el miedo que sintió cuando su madre se puso enferma: "El susto ya me lo llevé"

Ainhoa Arteta y su hija, Sarah Croft, comparten una relación entrañable y muy unida, una complicidad que se hace evidente cada vez que aparecen juntas en público. La soprano siempre ha destacado el papel fundamental que su hija ha tenido en su vida, siendo su mayor apoyo tanto en los buenos como en los malos momentos.

Esa conexión especial entre madre e hija se ha fortalecido aún más a raíz de los complicados episodios de salud que Ainhoa ha tenido que superar en los últimos años.

Primero, la cantante navarra sufrió las secuelas del Covid-19, y poco después un grave cólico nefrítico la llevó a estar ingresada en la UCI durante varios días, lo que la obligó a hacer una pausa en su carrera musical.

Afortunadamente, Arteta se encuentra ahora completamente recuperada. Así lo confirmó durante la celebración de la 40ª edición de los Premios de Pintura BMW, donde se mostró radiante y agradecida, disfrutando del momento junto a Sarah.

Ainhoa Arteta y Sarah Croft | Gtres

Sarah habla de su madre

Aunque las palabras que Sarah ha soltado sobre su madre son breves, no han hecho falta más para darnos cuenta de lo mucho que se admiran mutuamente. "Qué orgullo de madre, ¿no?", preguntó el periodista a la joven cantante. "Sí, ya ves", contestó Sarah.

Recordando todos los últimos años en los que han sufrido tanto por la salud de su madre, la joven cantante remarca: "¿Qué voy a decir? Mi madre, además, con todo lo que nos ha pasado durante tanto tiempo y casi perderla y todo eso, aquí está", explica con orgullo. "El susto ya me lo llevé", afirma.

Ainhoa detalla que "no han sido años fáciles". Pero ya ha pasado lo pero, y es que la soprano afirma que "este último año ya he recuperado totalmente mi agenda, mi trabajo, con proyectos para el año que viene maravillosos, y para el futuro hay proyectos muy importantes".

Ainhoa Arteta y Sarah Croft | Gtres

Ainhoa habla sobre su hija

El orgullo madre e hija es mutuo, y es que la soprano también está muy orgullosa de su pequeña: "Mi hija también se está dedicando al campo del pop, y ahí vamos. La ayudo y le doy clases. Ella tiene mucho talento. Soy la madre más estricta que os podéis imaginar".

Sarah afirma que está trabajando en su carrera como cantante "poco a poco", siempre teniendo a su madre "como referente", afirma la joven, una tarea nada fácil. Además, Croft da fe de la exigencia de su madre: "Eso que quede constancia, de que mi primera hater siempre será mi madre".

Ainhoa Arteta y Sarah Croft | Gtres

Ainhoa, una gran amante de la historia

Arteta también ha contado algunos detalles sobre su faceta más personal, que nos permiten conocerla aún mejor fuera de los escenarios. En esta misma entrevista y ahora que el rey Juan Carlos I está promocionando sus memorias, la soprano confesó que, aunque le apasiona la historia, no le atraen las lecturas o memorias morbosas.

Explicó que dedica gran parte de su tiempo libre a aprender sobre el pasado, algo que confirmó su hija: "Está todo el rato viendo documentales, todo, todo, todo".

Además, Arteta reconoció que evita ver demasiadas noticias, ya que prefiere no amargarse con la actualidad y centrarse en contenidos que aporten crecimiento personal y cultural. "Me refugio en las cosas que creo que nos hacen crecer como seres humanos", comentó.