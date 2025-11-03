Tita Cervera confirma los rumores: su hija Carmen Thyssen deja la carrera para cambiar de estudios

Carmen Thyssen empezó hace algo más de un año a cursar en Barcelona Administración y Dirección de Empresas como alumna de ESADE Business School, una prestigiosa institución académica privada.

Una carrera que, por lo que se rumoreaba, no terminaba de convencer a Carmen que decidió abandonar temporalmente los estudios y volver a la residencia familiar para ayudar a su madre Tita Cervera en la gestión de sus negocios y asuntos financieros. Así, en los últimos meses, Carmen se convirtió en la cara visible y la futura sucesora de su madre en la gestión de los museos.

Tita Cervera y Carmen Thyssen en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona | Europa Press

Pero esto no quiere decir que Carmen abandonase sus estudios de manera definitiva sino que había decidido cursar otra carrera. Así lo desvelaba su madre la baronesa para los micrófonos de Europa Press cuando le preguntaban por el tema.

"Mi hija está estudiando como loca", aseguraba para luego añadir qué estudios estaba cursando después de dejar Administración y Dirección de Empresas: "Está estudiando derecho".

Tita Cervera respondiendo a la prensa | Europa Press

Además, el reportero también aprovechaba y le preguntaba a Tita Cervera por su ausencia en la boda de Francesca Thyssen y Markus Reymann el pasado 10 de octubre. Entre los invitados se encontraba Borja Thyssen que, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con la mecenas -a la que siempre ha considerado su hermana- no se quiso perder la celebración acompañado por su mujer Blanca Cuesta y sus hijos Enzo y Kala.

Sin embargo Tita Cervera no acudió acrecentando los rumores de mala relación con Francesca que las persiguen desde que falleció el barón en 2002. Al tanto de las especulaciones de que no la habrían invitado, la baronesa Thyssen, algo despistada al pensar que la prensa le preguntaba por el reciente fallecimiento del hermano de Blanca, Rafael Cuesta, a los 56 años, ha revelado la razón de su sonada ausencia en la boda: "La boda no, ha sido el hermano de Blanca Cuesta". "¡Ah, la boda! Perdona, perdona, perdona. La boda, bueno, no pude. No he tenido ocasión de ir porque estaba muy ocupada. Pero una boda preciosa por lo que he visto, y somos amigas Francesca y yo", ha zanjado la polémica.