Antonio Tejado reaparece más delgado después de que los abogados de su tía le hayan solicitado 28 años de cárcel

A la espera de que se fije la fecha del juicio por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, y tras el duro varapalo que ha supuesto que los abogados de su tía hayan presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para él por considerarlo el "cerebro" del asalto a su vivienda, Antonio Tejado continúa cumpliendo su cita con la Justicia.

María del Monte y Antonio Tejado en 2021 | Gtres

Como cada día 7 y 21 del mes desde que salió de la cárcel en libertad provisional en mayo de 2024, el ex de Rosario Mohedano se ha presentado este lunes ante el juez para firmar, y lo ha hecho con un llamativo cambio físico que no ha pasado inadvertido y que refleja que no están siendo momentos fáciles para él.

Y es que después de aumentar considerablemente de peso a raíz de su detención, parece que Antonio ha vuelto a adelgazar y ha reaparecido visiblemente más delgado.

Antonio Tejado llegando al juzgado | Europa Press

Lo que no ha cambiado es su actitud ante las cámaras, silencio total y sin hacer ningún tipo de declaración sobre todas las preguntas que le ha lanzado la prensa, sin desvelar cómo se encuentra o cómo está llevando que su propia tía haya pedido una pena de prisión tan elevada para él, después de que su entorno haya revelado que está destrozado y que sigue manteniendo que es inocente.