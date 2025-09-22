Antena 3 Logo Antena 3
POR EL ATRACO A CASA DE MARÍA DEL MONTE

Antonio Tejado reaparece más delgado después de que los abogados de su tía le hayan solicitado 28 años de cárcel

Antonio Tejado ha reaparecido este lunes en los juzgados, donde tiene que firmar dos veces al mes desde que fue puesto el libertad provisional a espera de juicio. Unas imágenes que están siendo bastante comentadas porque el sobrino de María del Monte parece bastante más delgado que la última vez que fue grabado.

Antonio Tejado llegando al juzgado

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Europa Press
Publicado:

A la espera de que se fije la fecha del juicio por el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, y tras el duro varapalo que ha supuesto que los abogados de su tía hayan presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para él por considerarlo el "cerebro" del asalto a su vivienda, Antonio Tejado continúa cumpliendo su cita con la Justicia.

María del Monte y Antonio Tejado en 2021
María del Monte y Antonio Tejado en 2021 | Gtres

Como cada día 7 y 21 del mes desde que salió de la cárcel en libertad provisional en mayo de 2024, el ex de Rosario Mohedano se ha presentado este lunes ante el juez para firmar, y lo ha hecho con un llamativo cambio físico que no ha pasado inadvertido y que refleja que no están siendo momentos fáciles para él.

Y es que después de aumentar considerablemente de peso a raíz de su detención, parece que Antonio ha vuelto a adelgazar y ha reaparecido visiblemente más delgado.

Antonio Tejado llegando al juzgado
Antonio Tejado llegando al juzgado | Europa Press

Lo que no ha cambiado es su actitud ante las cámaras, silencio total y sin hacer ningún tipo de declaración sobre todas las preguntas que le ha lanzado la prensa, sin desvelar cómo se encuentra o cómo está llevando que su propia tía haya pedido una pena de prisión tan elevada para él, después de que su entorno haya revelado que está destrozado y que sigue manteniendo que es inocente.

