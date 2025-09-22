Isabel Preysler asegura que se encuentra "bien" tras el tropezón que sufrió hace tan solo unos días

Con motivo de la Mercedes Benz Fashion Week celebrada en Madrid, Isabel Preysler acudía a uno de los desfiles que más caras conocidas reunió: el de Carolina Herrera celebrado en la Plaza Mayor de la capital.

Isabel Preysler en un desfile | Gtres

La socialité llegó al evento acompañada de una persona de su equipo a quien agarró del brazo para llegar hasta la entrada y mientras los medios le preguntaban por sus memorias la madre de Tamara Falcó perdía el equilibrio.

"Cuidado que no se caiga", dijo una persona de la organización con tan mala suerte que segundos más tarde se tropezaba. Finalmente, solo se quedó en un susto e Isabel pudo volver a recuperar el equilibrio al instante.

Un traspiés que ha dado mucho que hablar y por el que días más tarde cuando acudía al estreno de la temporada de la Ópera en el Teatro Real los reporteros le preguntaban.

Isabel Preysler responde a la prensa | Gtres

Isabel Preysler reacciona sonriente a su caída

Los micrófonos de Gtres hablaban con Preysler sobre el estreno de sus memorias de las cuales dijo que tenía ganas "de que se publiquen ya" y también de que en su familia todos están muy bien.

Cuando le preguntaban por su caída, la socialité no tenía mucho tiempo de responder y reaccionaba con un "bien" y una sonrisa dejando claro que simplemente fue un pequeño susto que no se quedó en nada más.

Isabel Preysler en la Ópera | Gtres

La socialité reaparecía muy elegante con un traje de chaqueta azul marino combinado con un top blanco por dentro y un espectacular broche en la zona de la solapa de la americana.