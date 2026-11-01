Antonio Tejado reaparece en la boda de su hermano, Chema, en medio de su libertad condicional

Antonio Tejado ha reaparecido públicamente en una jornada muy especial para su familia: la boda de su hermano pequeño, Chema, que ha contraído matrimonio con Carmen en una ceremonia religiosa.

Sonriente y con una actitud distendida, el sobrino de María del Monte, que está en liberad condicional a la espera de juicio, ha acudido al enlace, donde se ha dejado ver saludando y conversando con familiares y amigos. Aunque ha evitado pronunciarse ante las preguntas de la prensa sobre cómo está viviendo este momento, sí se le ha podido ver muy pendiente de los suyos, especialmente de su madre, María José Vargas, que ha ejercido de madrina.

María José Vargas y sus hijos, Chema y Antonio Tejado en la boda del primero | Cordon Press

A su llegada y tras la ceremonia, Antonio ha protagonizado diferentes momentos junto a los invitados, charlando entre risas y saludando cariñosamente a varias personas. También ha llamado la atención que no se ha percatado inicialmente de que su pareja, Samara Terrón, le esperaba a la salida de la iglesia, ya que se encontraba conversando con otros asistentes. Posteriormente, se ha reunido con su madre, con quien ha abandonado el templo del brazo.

La gran protagonista de la jornada ha sido también María José Vargas, que no ha podido ocultar los nervios y la emoción por la boda de su hijo pequeño. "Se casó el niño, el pequeño, que para mí es mi niño chiquitito", confesaba ante las cámaras, reconociendo que llevaba varios días muy nerviosa. A la salida de la iglesia, resumía sus sensaciones con un "muy bien, muy bonito".

Chema Tejado en su boda | Cordon Press

Por su parte, Chema, recién convertido en marido, se mostraba feliz y lanzaba un mensaje a favor del amor: "Que viva el amor siempre, que esta cosa es muy bonita". La novia, Carmen, llegaba a la iglesia en un coche de caballos y del brazo de su padrino, protagonizando una entrada muy especial antes de darse el sí, quiero.

Sin embargo, uno de los asuntos sobre los que tanto María José como Chema han preferido no profundizar ha sido la posible felicitación de María del Monte por el enlace. Preguntados por si la artista les había enviado algún mensaje para darles la enhorabuena, ambos se han limitado a responder con un escueto "gracias", evitando ofrecer más detalles.

También ha mantenido la discreción Fernando Antonio Fernández Velo, abogado de Antonio Tejado y otro de los asistentes a la celebración, que ha respondido con un repetido "todo bien" a las preguntas de los periodistas. Una jornada familiar en la que Antonio ha vuelto a dejarse ver en público, arropando a su hermano en uno de los días más importantes de su vida.

Por su parte, Chema siempre ha mantenido un perfil mucho más discreto que su hermano mayor, aunque Antonio no ha ocultado en numerosas ocasiones la estrecha relación que les une. De hecho, el excolaborador televisivo ha llegado a referirse a él como su "ángel de la guarda", dejando patente el cariño y la admiración que siente por el pequeño de la familia.

María José Vargas en la boda de su hijo Chema | Cordon Press

Alejado del mundo de la televisión, Chema está vinculado al sector de la hostelería y regenta un establecimiento familiar en el centro de Sevilla. Una faceta mucho más discreta que la de Antonio, pero que no ha impedido que su boda se convierta en uno de los acontecimientos familiares más comentados de este sábado.

Con esta celebración, Chema y Carmen han sellado su historia de amor rodeados de sus seres queridos, en una jornada en la que los lazos familiares y las ausencias también han acaparado parte de la atención.