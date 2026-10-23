La reina Letizia apuesta por la elegancia clásica con un vestido negro en los Premios Princesa de Asturias 2026

La reina Letizia ha acompañado a la princesa Leonor en una de las citas más importantes de su agenda institucional: la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo. En una noche en la que la heredera al trono ha acaparado buena parte de la atención con su vestido frambuesa de Hannibal Laguna, la mujer de Felipe VI ha apostado por un estilismo elegante y discreto para acompañar a su hija en esta importante ceremonia.

Doña Letizia ha elegido un vestido negro de corte midi y manga larga, una apuesta clásica con la que vuelve a demostrar su afinidad por los diseños sobrios en las grandes citas institucionales. La pieza destaca por su silueta entallada y sus detalles drapeados, que aportan textura y personalidad al conjunto sin restarle sofisticación.

La reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2026 | Gtres

Para completar el estilismo, la Reina ha recurrido a complementos dorados, que introducen un contraste luminoso frente al negro del vestido. El bolso de mano y las joyas en esta tonalidad refuerzan el carácter de noche de una propuesta en la que los accesorios adquieren especial protagonismo.

La elección de doña Letizia encaja con el carácter solemne de una ceremonia que reúne cada año en Oviedo a destacadas personalidades de la cultura, la ciencia, el deporte y la sociedad.

El rey Felipe y la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

En esta ocasión, además, la presencia de la princesa Leonor cobra especial relevancia, tanto por su papel como heredera como por el significado de unos galardones que llevan su nombre.

La Reina ha optado así por ceder el protagonismo estilístico a su hija, que ha sorprendido con una propuesta más colorida, mientras ella se mantiene fiel a una elegancia atemporal que sigue siendo una de sus señas de identidad.