Anna Ferrer cuenta qué le ayuda a combatir los picos de ansiedad

La influencer Anna Ferrer Padilla ha querido abrirse con sus seguidores sobre un tema que le afecta de manera muy personal: la ansiedad. En un reciente vídeo publicado en Instagram, Anna comparte de primera mano cómo lidia con esos momentos de tensión que a veces parecen aparecer de la nada.

"Como ya sabéis, yo sufro de ansiedad. Y después de muchos años de terapia, que esto es fundamental, he aprendido algunos truquitos que a mí me ayudan mucho en momentos de pico de ansiedad", confiesa.

Anna Ferrer | Gtres

Con estas palabras, la joven deja claro que cuidar la salud mental es un proceso, y que la ayuda profesional es clave, pero que también hay estrategias prácticas que pueden marcar la diferencia en el día a día.

En el vídeo, Anna explica que sus picos de ansiedad suelen darse en momentos muy concretos, "a veces me da cuando menos me lo espero, pero normalmente es en sitios cerrados".

Por eso, ha decidido compartir los métodos que a ella le funcionan, con la esperanza de que puedan ser útiles para otras personas que atraviesan situaciones similares: "Os quiero compartir esos truquitos que a mí me ayudan por si os sirve también para vosotras".

Primer truco: las respiraciones

El primer truco que comparte Anna para manejar la ansiedad son las respiraciones conscientes. Según ella, es una práctica común que supone que muchos de sus seguidores han llevado a cabo más de una vez.

"Es fundamental", comenta la influencer. "Aunque cuesta muchísimo cuando estás en ese momento de ansiedad, que te parece casi imposible, es el ejercicio que más calma cuando yo he estado en ataques de ansiedad en los que me quedaba paralizada totalmente", añade Anna.

Mujer haciendo respiraciones en casa | Freepik

Ferrer explica con detalle cómo lo practica para que sea más efectivo: "Yo lo que hago es que cojo aire, matengo 5, 7 o 10 segundos, y después expulso el aire también muy despacio. Intentar hacerlo lo más lento posible".

La clave, según ella, es mantener la calma y centrar toda la atención en la respiración, aunque al principio pueda parecer muy difícil, porque ayuda a recuperar el control en esos momentos de ansiedad intensa.

Segundo truco: visualizar un recorrido+

El segundo truco que Anna comparte para manejar los picos de ansiedad es la visualización de un recorrido que conoce muy bien: "Lo segundo que hago es visualizar mentalmente un recorrido en coche o andando, un recorrido que yo me sé de memoria. Yo hago el recorrido de casa de mi madre a mi casa".

Además, la creadora de contenido remarca que es importante "que sepas cuánto dura. Yo tardo media hora, entonces voy a tiempo real visualizándome: vale estoy abriendo el garaje, salgo, paro en este stop, hago la rotonda…".

La clave de este ejercicio, explica Anna, es seguir el recorrido "a tiempo real, porque eso me obliga a concentrarme muchísimo en lo que estoy haciendo y no pensar en lo que sea que me está provocando la ansiedad".

Mujer reflexionando con los ojos cerrados en casa | Gtres

De este modo, toda su atención se centra en los detalles del trayecto, como si estuviera realmente conduciendo o caminando, dejando de lado los pensamientos que generan malestar.

Ella asegura que este truco le funciona de manera efectiva: "Esto me ayuda muchísimo, normalmente cuando llego a mi casa ya estoy mucho más tranquila". Visualizar cada paso del recorrido se convierte en una especie de ancla mental que permite recuperar la calma incluso en momentos de ansiedad intensa.

Tercer truco: la música

El tercer truco que Anna Ferrer comparte para calmar la ansiedad es la música. "Para mi la música es fundamental, siempre voy preparada con cascos para poder escuchar si me pasa esto", cuenta en el vídeo.

Para ella, tener la música a mano se ha convertido en un recurso esencial para sobrellevar esos momentos difíciles y reconducir la atención hacia algo que le genera bienestar.

Mujer escuchando música | Freepik

Anna explica cómo la utiliza, y es que se pone "canciones que me gusten y cantar” Aclara que "normalmente para dentro, pero si necesito hacerlo para fuera, lo hago para fuera".

Así, la música funciona como una especie de refugio y distractor que le permite conectar con algo positivo mientras su cuerpo y su mente se tranquilizan poco a poco.

Cuarto truco: mirarse al espejo

El cuarto truco que la influencer utiliza para afrontar la ansiedad es mirarse al espejo: "También me ayuda mucho mirarme en el espejo, verme a mi misma y hablar conmigo misma, me ayuda un poco más a coger las riendas", explica.

Este gesto sencillo le permite reconectar con su propia presencia y recuperar el control en esos momentos en los que la ansiedad parece apoderarse de todo.

Mujer mirándose al espejo reflexiva | Freepik

Además, Anna insiste en la importancia de la paciencia como parte de la estrategia: "Y, sobre todo, la paciencia, todo todo todo va a pasar. Vas a estar mal ahora, es un mal ratito, pero pasará. Paciencia, paciencia, paciencia".

Reconocer que la ansiedad es temporal y que los momentos difíciles acaban pasando le ayuda a enfrentarlos con más calma y a no perder la perspectiva.

La clave está en la concentración

Más allá de los trucos específicos, Anna destaca que la clave está en distraerse y concentrarse en otra cosa: "En general, cualquier cosa que sea concentrarte te va a venir bien", comenta.

Mujer leyendo en casa | Freepik

Según ella, cualquier actividad que mantenga la mente ocupada ayuda a alejarse de los pensamientos que alimentan la ansiedad y permite recuperar cierta calma.

"Un poco el mantra que intento hacer es: no voy a dejar de hacer lo que iba a hacer porque tengo ansiedad", reflexiona la creadora de contenido. Esta actitud de seguir adelante a pesar de la ansiedad, combinada con las estrategias prácticas que comparte, le permite enfrentarse a los picos de ansiedad con más control y serenidad.